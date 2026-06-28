Incómoda situación vivió Ricardo Meruane en show en Talca: hombre subió al escenario y lo encaró

28 jun. 2026 - 16:00 hrs.

Un particular episodio marcó la presentación de Ricardo Meruane durante un show de stand up comedy que realizó el pasado sábado 20 de junio en un recinto de Talca.

A través de un registro que compartió en sus redes sociales, se puede ver cómo un hombre del público sube al escenario e interrumpe su show para encararlo con distintos comentarios.

“¿Cuántas veces has participado en el Festival de Viña? ¿No te recuerdas de las pifias?”, se escucha decir al sujeto, quien también lanzó la frase: “¿Usted cree que a la gente le da para repartir la plata?”.

Explicación de Meruane

En el video no queda completamente clara la razón de la molestia del hombre, pero Meruane explicó posteriormente que fue enfrentado por el sujeto, quien aseguró haberse sentido ofendido por algo que habría dicho el comediante durante la rutina. Sin embargo, el humorista señaló que el público presente fue testigo de que aquello no ocurrió.

En las imágenes se aprecia la incomodidad del comediante, quien optó por no responder al enfrentamiento y continuó con el momento sobre el escenario.

Tras lo ocurrido, Meruane compartió el registro en su cuenta de Instagram y escribió:

“Energizante y desconcertante momento el sábado en @gatolocobar.cl, Talca. Nunca supe qué pretendía este señor que me encaró diciendo que yo lo había ofendido, el público presente fue testigo de que no pasó tal cosa. En todo caso le agradezco porque son momentos únicos que ni ensayados resultan mejor ?”.