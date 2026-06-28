"Mi cuerpo estaba muy intoxicado": Tanza Varela revela por qué se retiró los implantes mamarios

28 jun. 2026 - 18:00 hrs.

Constanza "Tanza" Varela compartió una íntima reflexión en redes sociales sobre la decisión de retirarse los implantes mamarios, asegurando que lo hizo luego de experimentar diversos problemas de salud y antes de buscar un nuevo embarazo. Además, cuestionó las exigencias estéticas que, a su juicio, la sociedad impone a las mujeres.

"Mi cuerpo estaba muy intoxicado"

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz de 35 años explicó que en 2023 optó por retirarse las prótesis mamarias porque sentía que su organismo estaba "muy intoxicado".

"Decidí sacarme los implantes mamarios para poder traer a Roma al mundo porque mi cuerpo estaba muy intoxicado", señaló.

Según relató, antes de la cirugía sufría dolores constantes en los brazos y hombros, además de una sensación permanente de tirantez. También recordó la pérdida gestacional que sufrió en 2022, cuando falleció su hija Rosa durante el embarazo.

Tras la intervención, afirmó que comenzó a valorar más su apariencia natural. "Cuando me quité los implantes, me di cuenta de lo hermosa que me veía al natural y lo bien que me quedaba la ropa", comentó.

La crítica de Tanza a los procedimientos estéticos

A partir de su experiencia, Tanza cuestionó la presión que, según ella, existe para que las mujeres recurran a procedimientos estéticos invasivos con el fin de cumplir ciertos cánones de belleza.

La actriz criticó la idea de que sea necesario tener una cintura extremadamente delgada, un abdomen completamente plano, labios voluminosos o eliminar todas las arrugas para ser considerada atractiva.

"En mi opinión, somos todas las mujeres preciosas, en nuestras diferentes etapas", expresó.

Finalmente, aclaró que su testimonio corresponde únicamente a su experiencia personal y enfatizó que tener implantes mamarios no impide convertirse en madre.

"De ninguna manera crean que no se puede tener hijos si se tienen implantes mamarios; esto fue algo que me pasó a mí", escribió junto al registro.

Asimismo, invitó a aceptar el cuerpo tal como es y aseguró que "la perfección de la piel y el cuerpo no existen".

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