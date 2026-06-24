La ola de calor asfixia Europa: Reino Unido batió récord histórico de temperatura en un mes de junio

24 jun. 2026 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

La ola de calor en Europa, con temperaturas récord que avanzan hacia el este, afecta a casi 100 millones de personas y pone a prueba las redes eléctricas con sobrecargas.

Al menos 94 millones de habitantes lidiaron con temperaturas superiores a 35 °C en algún momento de este miércoles, según cálculos de la AFP, la mayoría en Francia y España.

Varias regiones del Reino Unido pasaron a alerta roja por calor extremo hasta la noche del jueves. Es la segunda vez que se activa esta alerta desde 2021, cuando se creó.

Este miércoles, el país batió su récord histórico de temperatura en un mes de junio, con 35,7 ºC, informó la agencia británica de meteorología (UK Met Office).

En Francia y España, la ola de calor también dejó récords de temperatura.

En Roma, igualmente en alerta roja y con máximas de 35º, muchos repartidores en bicicleta se vieron obligados a trabajar pese al riesgo para la salud.

"Si no hacemos cuatro o cinco horas al día, ¿cómo vamos a poder comer, vestirnos y pagarlo todo?", dijo a la AFP el pakistaní Omer Iliaz, de 22 años. Según contó, gana entre 30 y 70 euros (34 79 dólares) al día, con jornadas de 10 horas.

Más de 350 millones de europeos —casi dos tercios de la población sin contar Turquía— debían enfrentar máximas sobre 30 °C, según previsiones meteorológicas y proyecciones demográficas.

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El fenómeno ya afecta la vida diaria, como el aplazamiento de solicitudes finales para los estudiantes de secundaria en Francia y la flexibilización de los uniformes escolares en Reino Unido.