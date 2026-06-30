"Él estaba con su bebé adentro": Segunda etapa del desalojo de megatoma de San Antonio se inicia con un detenido

30 jun. 2026 - 11:58 hrs.

¿Qué pasó?

La segunda etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio registró este martes su primer incidente, luego de que Carabineros detuviera a un poblador en medio de las labores de demolición que se desarrollan en el sector Cerro Centinela.

El procedimiento forma parte del plan para retirar 156 estructuras emplazadas en 5,4 hectáreas de un total de 40 que serán intervenidas en esta fase.

Hasta ese momento, el operativo se desarrollaba sin mayores inconvenientes. Sin embargo, la situación cambió cuando comenzaron los trabajos de demolición en una de las viviendas, lo que derivó en un altercado que terminó con una persona detenida por personal de Control de Orden Público.

"Él estaba con su bebé adentro"

Tras el incidente, Eugenia Araya, pobladora de la megatoma, aseguró que el procedimiento no se realizó como se les había informado previamente.

"Las dirigentas nos dijeron que las casas no iban a ser desarmadas ni iba a pasar la máquina hasta que fueran desarmadas. El vecino que se fue detenido fue netamente porque le estaban desarmando su casa con la máquina y él estaba con su bebé adentro. Lógicamente salió a defender a su familia", afirmó.

La vecina sostuvo que los habitantes aceptaban abandonar las viviendas, pero acusó que no se respetaron los tiempos comprometidos.

"Nos dijeron que nos iban a dar el tiempo para poder desarmar y resulta que la máquina ya está entrando. Así como va la máquina, en 10 minutos va a llegar a mi casa. Yo recién la estoy desarmando. Entendemos que tenemos que desarmar y todo, pero no es la forma", señaló.

Respecto de las notificaciones, la pobladora indicó que el proceso se arrastra desde hace más de un año. "La primera notificación fue en 2024, cuando se nos informó del desalojo, pero desde esa fecha hasta ahora han habido puras reuniones vendedoras de humo", concluyó.

El operativo contempla el despliegue de cerca de 120 carabineros, además de maquinaria pesada para el retiro de las estructuras. Según la planificación, los trabajos se extenderán hasta el viernes y corresponden a la segunda etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio.