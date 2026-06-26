Uruguay vs. España hoy por el Mundial 2026: a qué hora juegan, cómo llegan y dónde ver en Chile

26 jun. 2026 - 10:25 hrs.

Uruguay y España protagonizan uno de los duelos más atractivos de la jornada en el Mundial 2026. Las dos selecciones se miden este viernes 26 de junio por la tercera y última fecha del Grupo H, en un partido que puede ordenar por completo la zona y definir quién avanza a los 16avos de final y en qué posición lo hace.

El equipo de Marcelo Bielsa llega obligado a sumar tras igualar sus dos primeros compromisos, ante Arabia Saudita y Cabo Verde. España, en cambio, manda en el grupo luego de empatar con Cabo Verde y golear 4-0 a Arabia Saudita, y buscará cerrar la fase de grupos en el primer lugar.

A qué hora juegan Uruguay y España

El partido entre Uruguay y España se disputará este viernes 26 de junio a partir de las 20:00 horas de Chile, en el Estadio Akron de Guadalajara, México.

En paralelo, y también a las 20:00 horas, se jugará el otro duelo del Grupo H entre Cabo Verde y Arabia Saudita, por lo que la tabla puede cambiar minuto a minuto durante toda la última fecha.

Dónde ver Uruguay vs. España en Chile

El encuentro será transmitido en Chile por televisión abierta a través de Chilevisión y por televisión de pago mediante DSports. Para quienes prefieran el streaming, el partido estará disponible en DGO, Chilevisión Web, Paramount+, Disney+ Premium, Amazon Prime Video y DAZN.

Cómo llegan Uruguay y España

Uruguay suma dos puntos tras empatar ante Arabia Saudita y Cabo Verde, y comparte el segundo lugar del grupo con los caboverdianos. La Celeste de Bielsa todavía no conoce la victoria en el torneo y necesita un resultado positivo para encaminar su clasificación.

España, por su parte, lidera el Grupo H con cuatro unidades y depende de sí misma para terminar primera. La Roja parte como favorita según los pronósticos previos, aunque en los cruces de jerarquía entre ambas selecciones el margen suele ser estrecho.

Qué necesita cada selección para clasificar

Las cuentas en el Grupo H son claras de cara a la última fecha:

Uruguay: clasifica directamente si derrota a España, ya que llegaría a cinco puntos. Si empata, quedará con tres unidades y dependerá de lo que ocurra en el Cabo Verde-Arabia Saudita, además de la tabla de mejores terceros. Si pierde, quedaría muy comprometido.

clasifica directamente si derrota a España, ya que llegaría a cinco puntos. Si empata, quedará con tres unidades y dependerá de lo que ocurra en el Cabo Verde-Arabia Saudita, además de la tabla de mejores terceros. Si pierde, quedaría muy comprometido. España: asegura el primer lugar del grupo si vence a Uruguay, alcanzando los siete puntos. Un empate también la dejaría con grandes opciones de avanzar como líder, aunque deberá mirar el otro partido de la zona.

Historial entre Uruguay y España

Los antecedentes muestran cruces parejos en escenarios grandes. En el Mundial de Brasil 1950 igualaron 2-2 en la ronda final, en el camino que terminó con Uruguay campeón. En Italia 1990 empataron 0-0 por la fase de grupos, mientras que en la Copa Confederaciones 2013 España se impuso 2-1.

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