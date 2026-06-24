"Que seas muy feliz hoy y siempre": El emotivo saludo con fotos de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi en su cumpleaños

24 jun. 2026 - 16:05 hrs.

¿Qué pasó?

Lionel Messi se encuentra celebrando un nuevo año de vida y, como ya es costumbre, las redes sociales se inundaron de mensajes de afecto, admiración y respeto hacia el capitán de la Selección Argentina. Sin embargo, entre las millones de felicitaciones que circulan en las redes, hubo una que se robó el corazón de todos los fanáticos: el emotivo saludo de su esposa, Antonela Roccuzzo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Antonela decidió expresarle todo su amor al astro rosarino con una dedicatoria que refleja la profunda unión de la familia que han construido juntos.

Las emotivas palabras de Antonela Roccuzzo

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito", escribió la empresaria y modelo para celebrar los 39 años del futbolista.

El conmovedor mensaje no llegó solo. Antonela acompañó sus palabras con un carrusel de imágenes que repasan momentos íntimos y felices de la pareja, donde se los puede ver sonrientes junto a sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

La publicación rápidamente cosechó millones de "me gusta" y miles de comentarios de celebridades, deportistas y fanáticos de todo el mundo, quienes celebraron la complicidad y el amor incondicional que une a la pareja desde su juventud en Rosario.

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Un cumpleaños en plena competencia mundialista

Este nuevo aniversario de vida encuentra a Messi en un contexto inmejorable en lo deportivo. El argentino está disputando el Mundial, concentrado al máximo con el plantel albiceleste en la búsqueda del gran objetivo grupal.

Lejos de sentir la presión de los años, el capitán está demostrando una vigencia absoluta y un nivel superlativo en el torneo, donde ya lleva anotados cinco goles, consolidándose como el líder indiscutido y el alma del equipo en la cancha.

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