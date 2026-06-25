Brasil se enfrentará a Japón: Estos son los cruces confirmados hasta este jueves para los 16vos. del Mundial

25 jun. 2026 - 21:56 hrs.

¿Qué pasó?

El Mundial de 2026 está entregando emociones de alto impacto en Norteamérica. Con el calendario avanzando a pasos agigantados, quedan muy pocos partidos para que finalice de manera definitiva la intensa fase de grupos.

Las diferentes selecciones han dejado el alma en la cancha, y mientras algunas ya preparan las maletas de regreso a casa, las clasificadas empiezan a vislumbrar el exigente camino en la ronda de eliminación directa, que en esta histórica edición de 48 equipos arranca con la emocionante fase de 16vos. de final.

España y Uruguay se ven las caras este viernes

El dramatismo de esta última jornada de grupos no da tregua. Sin ir más lejos, este viernes 26 de junio la atención del planeta fútbol se concentrará en un verdadero partidazo: España vs. Uruguay, programado para las 20:00 horas de Chile.

Ambas potencias se juegan la vida en el Grupo H; los europeos buscan amarrar el liderato de la zona tras recuperarse con una goleada en su última presentación, mientras que la escuadra charrúa está obligada a buscar una victoria heroica para evitar una temprana e impensada eliminación del certamen continental.

Los primeros cruces para los 16vos. del Mundial

Paralelamente, el cuadro final de la cita mundialista comienza a tomar forma y ya están los primeros duelos de eliminación directa totalmente programados para la siguiente etapa, prometiendo llaves de alta tensión donde el más mínimo error significa la despedida.

Los cruces hasta este jueves son los siguientes:

Brasil vs. Japón

Países Bajos vs. Marruecos

Estados Unidos vs. Bosnia

Sudáfrica vs. Canadá

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