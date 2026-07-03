Lo hizo por dentro de emblemática biblioteca: El caso de una chilena que cruzó ilegalmente desde Canadá a Estados Unidos

03 jul. 2026 - 08:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un insólito caso policial y migratorio llamó la atención internacional tras revelarse los detalles de la detención de María Paz González-Vidal, una ciudadana chilena de 59 años. La mujer logró cruzar la frontera desde Canadá hacia Estados Unidos utilizando de manera ilegal un emblemático edificio histórico: la Casa Haskell, una biblioteca pública y teatro cuyo interior está literalmente dividido entre ambas naciones.

El singular recinto, inaugurado en 1904 y de estilo victoriano, se ubica entre las localidades de Rock Island (Quebec, Canadá) y Derby Line (Vermont, Estados Unidos). Según informó LUN, en el interior del edificio existe una línea negra en el piso que marca el límite geopolítico entre ambos países.

Una ruta planificada en el teléfono

De acuerdo con los registros judiciales del Departamento de Estado de Estados Unidos, el viaje de González-Vidal comenzó en Chile, con una escala en Panamá, hasta aterrizar en Montreal. Tras pasar una semana en la localidad canadiense de Magog, la mujer utilizó su teléfono móvil para buscar puntos vulnerables donde fuera "fácil cruzar la frontera". Fue así como dio con la Casa Haskell.

El plan se ejecutó el pasado 13 de junio. Para camuflar sus verdaderas intenciones, la chilena adquirió un ticket canadiense y otro estadounidense para asistir a una función de la obra teatral Dear Evan Hansen.

Una vez dentro del recinto, aprovechó las instalaciones para cambiarse de ropa, aparentemente, para burlar la seguridad, y salió por la puerta que da hacia el territorio de Vermont, saltándose por completo los controles de inmigración.

La emblemática biblioteca / Shutterstock

Detención en Vermont y condena judicial

La aventura no duró mucho. Alrededor de las 22:30 horas de ese mismo día, la operadora de la Patrulla Fronteriza de Swanton recibió una alerta sobre una mujer de cabello rojizo que andaba tocando puertas en Derby Line para pedir direcciones hacia un motel cercano.

Al ser interceptada por los agentes de seguridad, la mujer mostró un comportamiento alterado:

Evidencias en su bolso : Al revisar sus pertenencias, el agente Greg Bronson encontró su pasaporte chileno, un celular y el boleto de la Casa Haskell.

: Al revisar sus pertenencias, el agente Greg Bronson encontró su pasaporte chileno, un celular y el boleto de la Casa Haskell. Declaraciones contradictorias: Afirmó ser residente permanente legal en EE.UU. y estar casada con un estadounidense, pero no pudo presentar documentos que lo acreditaran.

Finalmente, la mujer fue presentada ante la Corte Distrital de Burlington. El 15 de junio se declaró culpable del delito de entrada ilegal y recibió una sentencia de "tiempo ya cumplido".

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