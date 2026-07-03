Investigan hallazgo de tres perros dentro de un auto abandonado en Santiago: Dueño aún no aparece

03 jul. 2026 - 08:05 hrs.

¿Qué pasó?

Personal de Carabineros investiga el hallazgo de un vehículo abandonado con tres perros en su interior en el centro de Santiago. El conductor y dueño de los animales aún no aparece.

El automóvil, que estaba contra el tránsito y con las puertas cerradas, fue encontrado la madrugada de este viernes en calle Nataniel Cox, a la altura de la avenida Carlos Contreras.

La situación fue alertada por un vecino, quien dio aviso a la policía. Al acercarse al vehículo, notó que adentro yacían tres canes con correa y ropa térmica, como si los hubiesen sacado a pasear.

Los perros y el vehículo fueron trasladados hasta una comisaría

El procedimiento fue adoptado por Carabineros de la Cuarta Comisaría, junto a personal de Seguridad Municipal de Santiago. Los animales y el vehículo fueron trasladados hasta la unidad policial.

De manera preliminar, se sabe que el automóvil pertenece a una empresa y no tiene encargo por robo, pero sí cuenta con más de 100 multas.

"Los perritos se encontraban en buen estado, no se apreciaba ningún tipo de lesión, por lo menos visualmente", indicaron desde la institución policial.

"Los canes tenían sus correas. Y se comprueba de que no mantenían ningún tipo de chip que identificara a los animales", agregaron.