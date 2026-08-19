Fallas en control de salud y demora en denuncias: Contraloría detecta deficiencias en residencia de menores

19 ag. 2026 - 16:04 hrs.

¿Qué pasó?

La Contraloría Regional Metropolitana detectó una serie de irregularidades en el funcionamiento de la residencia Casa Nacional del Niño, dependiente de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

De acuerdo al organismo, el recinto atiende a más de un centenar de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos y presentó deficiencias relacionadas con el control de su salud, la denuncia de posibles delitos y las condiciones sanitarias.

De acuerdo con la fiscalización, al 31 de diciembre de 2025 la residencia atendía a 116 menores: 63 niños de entre 0 y 3 años y 11 meses; 36 de entre 4 y 8 años y 11 meses; 16 de entre 9 y 13 años y 11 meses; y un adolescente de entre 14 y 17 años y 11 meses.

En materia de salud, la CGR detectó inconsistencias, omisiones y falta de actualización entre los antecedentes mantenidos por la residencia y la información registrada en el Sistema Integrado de Información (SIS), que incluyen diferencias en condiciones permanentes de salud, hospitalizaciones, atenciones de especialidad y controles médicos.

El organismo también constató que no se utilizaban los registros institucionales obligatorios para controlar las atenciones de salud y la gestión de medicamentos, sino que se recurría a anotaciones manuales, hojas de evolución, tarjetas de tratamiento y otros registros internos no estandarizados.

Esto, según la fiscalización, impedía mantener una adecuada trazabilidad. Además, se detectaron deficiencias en el registro de las salidas a centros de salud y problemas en el almacenamiento, segregación, conservación, inventario y trazabilidad de medicamentos e insumos clínicos.

En una inspección realizada el 10 de abril, la Contraloría constató además que el Servicio Dietético de Leche (SEDILE) estaba fuera de funcionamiento, pese a contar con equipamiento crítico para la esterilización y desinfección de implementos utilizados en la alimentación infantil. La inoperatividad del autoclave había sido informada a la Dirección Regional Metropolitana en junio de 2022 y aún no había sido solucionada.

Demora en denuncias y problemas operativos

Otro de los hallazgos corresponde a retrasos en la denuncia, comunicación y registro de hechos que eventualmente podrían constituir delitos y que involucraban a niños, niñas y adolescentes de la residencia.

La Contraloría constató casos en que no se cumplieron los plazos establecidos en el Código Procesal Penal, que obligan al director o directora del proyecto a denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad competente de manera inmediata o, a más tardar, dentro de las 24 horas siguientes a tomar conocimiento de los hechos.

A esto se sumaron deficiencias en la estructura operativa, como la falta de formalización de un modelo operativo integrado, problemas en la asignación de casos a las duplas psicológicas y una organización del cuidado directo que no se estructuraba adecuadamente según la etapa del ciclo vital y el perfil de cada NNA.

Condiciones sanitarias deficientes

En materia sanitaria, la fiscalización detectó deficiencias en la Unidad Central de Producción de Alimentos y en la bodega central. Entre los hallazgos se incluyó la presencia de insectos, mallas mosquiteras dañadas y sucias, falta de mantención de la campana de cocina, sifones sucios y sin adecuada mantención, y ventilación insuficiente en cámaras de frío.

También se encontraron productos directamente sobre el piso, exceso de acopio, ocupación de espacios de tránsito y alimentos próximos a muros y techos, lo que dificultaba su ventilación, inspección, limpieza, rotación e identificación.

Finalmente, se detectaron falencias en las condiciones de seguridad y equipamiento, como puertas con desperfectos, una piscina desmontable instalada junto a una zona de juegos infantiles, un DEA fuera de su gabinete, acumulación de elementos en desuso y documentación histórica de NNA almacenada en sectores no habilitados, además de estructuras con signos de humedad, deterioro y oxidación.

Con estos antecedentes, la CGR dio 15 días hábiles a la Dirección Nacional del Servicio de Protección para informar sobre el inicio de un sumario destinado a determinar eventuales responsabilidades administrativas.