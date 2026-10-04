Murió Pedro Rivero: Fue uno de los rescatistas de los 33 mineros atrapados en la región de Atacama
- Por Cristian Reyes | Aton
¿Qué pasó?
El mundo minero y de las emergencias en Atacama está de luto tras conocerse el fallecimiento de Pedro Rivero, experimentado rescatista que formó parte de la histórica operación que permitió sacar con vida a los 33 trabajadores atrapados en la mina San José en 2010.
Rivero permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Atacama debido a una compleja condición de salud.
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por uno de sus hijos, quien dejó un mensaje en la publicación.Ir a la siguiente nota
“Se fue mi papá dando una buena pelea”, expresó.
Rivero desarrolló durante su vida una estrecha relación con la minería y las labores de rescate, experiencia que resultó fundamental durante la emergencia que mantuvo la atención de Chile y el mundo sobre la mina San José.
El rescate de los 33
Tras el derrumbe ocurrido en agosto de 2010, Pedro Rivero participó en las primeras labores desplegadas en el yacimiento y, posteriormente, fue incorporado al equipo encargado de concretar la fase final del rescate.
Su participación incluyó el descenso al interior de la mina durante el operativo que culminó, en octubre de ese año, con la salida a la superficie de los 33 trabajadores que habían permanecido atrapados durante 69 días.
Además de su experiencia en minería subterránea y operaciones de rescate, Rivero fue voluntario del Cuerpo de Bomberos de Chañaral, desarrollando una trayectoria ligada al servicio ante situaciones de emergencia.
Ver esta publicación en Instagram
Exministro Golborne
Tras conocerse la noticia, el exministro de Minería, Laurence Golborne, quien tuvo un rol relevante durante la emergencia de la mina San José, utilizó sus redes sociales para despedir a Rivero.
“Descansa en paz, estimado Pedro. Siempre fuiste un valiente y estuviste al servicio de la comunidad”, escribió en su cuenta de X.
Descansa en paz, estimado Pedro.— Laurence Golborne (@lgolborne) October 4, 2026
Siempre fuiste un valiente y estuviste al servicio de la comunidad. pic.twitter.com/yW6p15zUEd
La muerte de Rivero generó distintas muestras de pesar y recordó nuevamente el trabajo de quienes participaron en una de las operaciones de rescate minero más recordadas de la historia reciente de Chile.
Leer más de
Notas relacionadas
- Lleva casi una semana desaparecido: Hallan equipo de buzo pescador en Chañaral y surge hipótesis de ataque de tiburón
- "Festival oficial del desierto florido": Anuncio de fiesta electrónica en Vallenar generó indignación en redes sociales
- Aeródromo en Atacama que fue deshabilitado en los 90 volverá a funcionar tras inversión de minera