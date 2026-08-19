¿Quieres trabajar en Watt's?: Revisa las ofertas laborales y cómo postular a ellas

19 ag. 2026 - 16:00 hrs.

La empresa Watt's nació en 1941 para elaborar y comercializar mermeladas caseras. No obstante, actualmente, cuenta con una amplia variedad de alimentos como jugos, aceites, lácteos, conservas y más.

De Watt's se desprenden otras reconocidas marcas como Danone, Belmont, Regimel, Frutos del Maipo, Calo, Lonco Leche, Wasil, Frugo y Los Lagos.

Actualmente, Watt's busca trabajadores para diferentes cargos y áreas de sus respectivas marcas en distintos puntos del país.

¿Cuáles son las ofertas de trabajo disponibles en Watt's?

Estas son solo algunas de las vacantes y que los detalles de los trabajos se pueden revisar en el portal de empleos Laborum.

Operador de Grúa (Osorno).

Técnico Eléctrico (Linares).

Operador de Equipos de Empaque (San Bernardo).

Analista de Control de Calidad (Lonquén).

Mecánico (San Bernardo).

Administrativo de Bodega (Lonquén).

Operador de Inhibidor Enzimático (San Bernardo).

Técnico en Mantención Preventiva (San Bernardo).

Operador de Grúa (Lonquén).

Operador de Bodega (Buin).

Electromecánico (Chillán).

Ayudante de Formulación (Lonquén).

Operador Formulador (Lonquén).

Preparador de Pedidos (San Bernardo).

Encargado de Aseguramiento de Calidad (Lonquén).

Asistente de Insumos (San Bernardo).

Asistente de Bodega (Lonquén).

¿Cómo puedo postular a los trabajos en Watt's?

Las ofertas de trabajo en Watt's se pueden conocer ingresando a la plataforma de empleos "Laborum" de la compañía (presiona aquí). Las ofertas pueden ser filtradas por ubicación o fecha en que fue publicado el cargo.

Una vez dentro, se podrá elegir el puesto de preferencia, donde el usuario encontrará una descripción del trabajo, los requisitos, los beneficios y las funciones que realizará. Allí se podrán conocer todas las vacantes y postular a la que sea de su interés.

Debe presionar la vacante de su gusto y apretar el botón "Postular". Posteriormente, debe registrarse o iniciar sesión para continuar la postulación y completar los datos que se solicitan.

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