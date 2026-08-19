¿Quieres trabajar en Watt's?: Revisa las ofertas laborales y cómo postular a ellas
La empresa Watt's nació en 1941 para elaborar y comercializar mermeladas caseras. No obstante, actualmente, cuenta con una amplia variedad de alimentos como jugos, aceites, lácteos, conservas y más.
De Watt's se desprenden otras reconocidas marcas como Danone, Belmont, Regimel, Frutos del Maipo, Calo, Lonco Leche, Wasil, Frugo y Los Lagos.
Actualmente, Watt's busca trabajadores para diferentes cargos y áreas de sus respectivas marcas en distintos puntos del país.Ir a la siguiente nota
¿Cuáles son las ofertas de trabajo disponibles en Watt's?
Estas son solo algunas de las vacantes y que los detalles de los trabajos se pueden revisar en el portal de empleos Laborum.
- Operador de Grúa (Osorno).
- Técnico Eléctrico (Linares).
- Operador de Equipos de Empaque (San Bernardo).
- Analista de Control de Calidad (Lonquén).
- Mecánico (San Bernardo).
- Administrativo de Bodega (Lonquén).
- Operador de Inhibidor Enzimático (San Bernardo).
- Técnico en Mantención Preventiva (San Bernardo).
- Operador de Grúa (Lonquén).
- Operador de Bodega (Buin).
- Electromecánico (Chillán).
- Ayudante de Formulación (Lonquén).
- Operador Formulador (Lonquén).
- Preparador de Pedidos (San Bernardo).
- Encargado de Aseguramiento de Calidad (Lonquén).
- Asistente de Insumos (San Bernardo).
- Asistente de Bodega (Lonquén).
¿Cómo puedo postular a los trabajos en Watt's?
Las ofertas de trabajo en Watt's se pueden conocer ingresando a la plataforma de empleos "Laborum" de la compañía (presiona aquí). Las ofertas pueden ser filtradas por ubicación o fecha en que fue publicado el cargo.
Una vez dentro, se podrá elegir el puesto de preferencia, donde el usuario encontrará una descripción del trabajo, los requisitos, los beneficios y las funciones que realizará. Allí se podrán conocer todas las vacantes y postular a la que sea de su interés.
Debe presionar la vacante de su gusto y apretar el botón "Postular". Posteriormente, debe registrarse o iniciar sesión para continuar la postulación y completar los datos que se solicitan.
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