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¿Quieres trabajar en Watt's?: Revisa las ofertas laborales y cómo postular a ellas

La empresa Watt's nació en 1941 para elaborar y comercializar mermeladas caseras. No obstante, actualmente, cuenta con una amplia variedad de alimentos como jugos, aceites, lácteos, conservas y más.

De Watt's se desprenden otras reconocidas marcas como Danone, Belmont, Regimel, Frutos del Maipo, Calo, Lonco Leche, Wasil, Frugo y Los Lagos.

Actualmente, Watt's busca trabajadores para diferentes cargos y áreas de sus respectivas marcas en distintos puntos del país.

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¿Cuáles son las ofertas de trabajo disponibles en Watt's?

Estas son solo algunas de las vacantes y que los detalles de los trabajos se pueden revisar en el portal de empleos Laborum.

  • Operador de Grúa (Osorno).
  • Técnico Eléctrico (Linares).
  • Operador de Equipos de Empaque (San Bernardo).
  • Analista de Control de Calidad (Lonquén).
  • Mecánico (San Bernardo).
  • Administrativo de Bodega (Lonquén).
  • Operador de Inhibidor Enzimático (San Bernardo).
  • Técnico en Mantención Preventiva (San Bernardo).
  • Operador de Grúa (Lonquén).
  • Operador de Bodega (Buin).
  • Electromecánico (Chillán).
  • Ayudante de Formulación (Lonquén).
  • Operador Formulador (Lonquén).
  • Preparador de Pedidos (San Bernardo).
  • Encargado de Aseguramiento de Calidad (Lonquén).
  • Asistente de Insumos (San Bernardo).
  • Asistente de Bodega (Lonquén).

¿Cómo puedo postular a los trabajos en Watt's?

Las ofertas de trabajo en Watt's se pueden conocer ingresando a la plataforma de empleos "Laborum" de la compañía (presiona aquí). Las ofertas pueden ser filtradas por ubicación o fecha en que fue publicado el cargo.

Una vez dentro, se podrá elegir el puesto de preferencia, donde el usuario encontrará una descripción del trabajo, los requisitos, los beneficios y las funciones que realizará. Allí se podrán conocer todas las vacantes y postular a la que sea de su interés.

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Debe presionar la vacante de su gusto y apretar el botón "Postular". Posteriormente, debe registrarse o iniciar sesión para continuar la postulación y completar los datos que se solicitan.

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