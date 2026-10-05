Hacienda aborda futuro de Elijo mi PC durante discusión del Presupuesto: "Muchas cosas se pueden evaluar"

05 oct. 2026 - 20:27 hrs.

¿Qué pasó?

El programa Elijo mi PC podría ser uno de los puntos que se revisen durante la discusión parlamentaria del proyecto de Ley de Presupuestos 2027.

Así lo planteó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al ser consultado por las asignaciones cuestionadas de la propuesta del Ejecutivo.

“Muchas cosas se pueden evaluar”, respondió el secretario de Estado al ser consultado específicamente por la continuidad del programa, en medio de los cuestionamientos surgidos durante la revisión de las distintas partidas presupuestarias.

Quiroz explicó que las asignaciones contempladas en el proyecto todavía pueden ser modificadas mientras avance su tramitación en el Congreso, aunque cualquier cambio deberá mantenerse dentro de los objetivos de sostenibilidad fiscal.

“En este proceso estamos siempre llanos a escuchar, a perfeccionar todos los temas”, afirmó el ministro, quien agregó que se mantendrá “la restricción general de los objetivos macroeconómicos y de sostenibilidad fiscal”.

Ministro también menciona a Prodemu

En el mismo contexto, Quiroz mencionó que también se termina el programa Prodemu. Sin embargo, enfatizó que corresponde a los ministros de cada área abordar estas materias junto con los parlamentarios en las respectivas subcomisiones.

El titular de Hacienda explicó que el Presupuesto contempla el gasto total proyectado, pero que las diferentes asignaciones pueden ser revisadas y eventualmente modificadas durante la discusión parlamentaria.

Quiroz aborda aumento de la deuda

Otro de los temas consultados al ministro fue el aumento de la deuda pública en cerca de 25 mil millones de dólares contemplado en las proyecciones.

Según explicó, este incremento responde principalmente a la necesidad de financiar compromisos previamente adquiridos, además del déficit y otros gastos considerados bajo la línea presupuestaria.

“El aumento de deuda surge de un cálculo relativamente sencillo: hay que primero pagar deudas anteriores y después suplir el déficit más el gasto bajo la línea”, sostuvo.