Ministro Mas por salida de "Yo elijo mi PC" del Presupuesto 2027 para privilegiar otras áreas: "Tiene que haber dolores"

05 oct. 2026 - 13:16 hrs.

¿Qué pasó?

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió el crecimiento de 1,5% contemplado en el Presupuesto 2027 y aseguró que el Gobierno buscará reforzar el empleo y la actividad económica, pese a los ajustes derivados de los desequilibrios fiscales.

“Dentro de las limitaciones que teníamos por todos los desequilibrios fiscales, crecer un 1,5% el Presupuesto yo creo que es una buena noticia, sobre todo porque antes íbamos entre 0 y 1", aseguró Mas en entrevista con Radio Cooperativa.

Consultado por las críticas por terminar con el programa "Yo elijo mi PC", aseguró que “claro que tiene que haber dolores. Si para crecer un 1,5% en promedio hay carteras que van a tener recortes y hay foco en todo lo que hemos escuchado: que es niñez, que es seguridad, que es crecimiento (...) Yo no me quedaría solo con esa partida. La verdad que es un presupuesto mucho más amplio, que abarca miles de partidas. Yo esperaría tener la visión completa".

Ministro Mas abordó el presente de la minería

En la entrevista, el biministro se refirió, además al momento de la minería, la que admitió “está viviendo una baja producción que es histórica, efectivamente, pero por otro lado probablemente este sea el año que tengan más utilidades y que le entreguen más recursos al Fisco".

"Es una contradicción bien increíble. ¿Y por qué tiene la baja producción? Por distintos factores (...) Hay mantenciones que no se habían hecho y se deciden hacer hoy; este año se suman algunos factores climáticos, estuvimos cerrados algunos días; las leyes (minerales) van bajando y hay algunas minas en particular que justo entraron en explotación en sectores donde tenían muy bajas leyes; El Teniente, que decidimos cerrarlo por seguridad en un nivel. Es una suma de factores que son puntuales, esto no es para siempre", detalló.

También afirmó que "esto va a tener un retorno: lo que dice Cochilco para el próximo año es que está esperando un aumento de la producción. Este año vamos a terminar con un poquito arriba de los cinco millones de toneladas, no mucho por arriba, y el próximo año se estima un aumento relevante, de al menos unas 300 mil toneladas".

“La inversión (en minería) hoy día es récord, es otra contradicción. La cantidad de proyectos que están entrando a evaluación ambiental es impresionante (...) la minería hoy está muy activa aprovechando los precios en todos los metales. Esperamos que ese aumento de inversión tenga pronto un correlato en el empleo", agregó.

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