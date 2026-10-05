Gobierno decreta tres días de Duelo Nacional por muerte de carabinero asesinado en Quilleco

05 oct. 2026 - 17:35 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno decretó tres días de Duelo Nacional por la muerte del sargento 2° de Carabineros Jaime Ariel Urrea Burgos, quien fue asesinado durante un procedimiento por violencia intrafamiliar en la comuna de Quilleco, región del Biobío.

La medida regirá durante este lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de octubre, según informó el Ministerio del Interior a través de su cuenta de X.

"Como Gobierno, decretamos tres días de Duelo Nacional los días 5, 6 y 7 de octubre, por el fallecimiento del Sargento 2° de Carabineros Jaime Ariel Urrea Burgos, quien perdió la vida en el cumplimiento de su deber", señaló la cartera.

"Acompañamos a su familia, seres queridos y a toda la institución de Carabineros en este momento de profundo dolor", añadió el Ministerio del Interior.

Presidente Kast lamentó muerte del sargento Urrea

Previamente, también a través de X, el Presidente José Antonio Kast lamentó el fallecimiento del funcionario policial, quien llevaba 18 años de servicio.

"Con profundo dolor lamento la muerte del Sargento 2° Jaime Urrea, asesinado en Quilleco, mientras auxiliaba a una víctima de violencia intrafamiliar. Fueron 18 años al servicio de Chile y protegiendo a los chilenos", expresó el mandatario.

"Todo mi apoyo a su familia y a Carabineros de Chile. Que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino", agregó.

¿Qué pasó con el sargento Jaime Urrea?

Según confirmó Carabineros, el sargento Urrea fue atacado con un arma de fuego mientras adoptaba un procedimiento por violencia intrafamiliar.

El funcionario recibió un impacto de escopeta y fue trasladado hasta un recinto asistencial, donde posteriormente falleció producto de las heridas. El autor del disparo se encuentra detenido.

Otro carabinero asesinado recientemente

El caso se suma al del cabo segundo Christopher Andrés Aguilera Hernández, quien fue ascendido de manera póstuma a suboficial mayor tras ser asesinado de un balazo en la cabeza el pasado 27 de septiembre en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes entregados, el funcionario fue atacado por un delincuente de nacionalidad venezolana, quien posteriormente fue abatido por efectivos policiales.