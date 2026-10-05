Carabineros buscaba a un hombre por ataque a balazos y encontró un arsenal en una casa de Peñalolén

05 oct. 2026 - 19:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un procedimiento policial desarrollado en Peñalolén, en la Región Metropolitana, terminó con una persona detenida y el hallazgo de una gran cantidad de armamento, municiones y elementos destinados a la fabricación y modificación de armas a fogueo.

El operativo se inició cerca de las 14:00 horas, luego de que una persona adulta llegara hasta un centro asistencial con dos impactos balísticos en una de sus extremidades inferiores.

Según explicó el mayor Nicolás Sepúlveda, comisario de la 43ª Comisaría de Peñalolén, a partir de este hecho personal policial realizó distintas diligencias investigativas en el marco de la flagrancia, logrando identificar un domicilio donde eventualmente se encontraría oculto el atacante.

Hallaron armas, municiones y elementos para modificar armamento

Los funcionarios concurrieron hasta el inmueble y realizaron un registro, pero no encontraron al sujeto que buscaban.

Sin embargo, durante el procedimiento encontraron “gran cantidad de armamento, partes de armamento, munición y también elementos para la fabricación y modificación de armamento de fogueo”, detalló el mayor Sepúlveda.

Además, la persona que se encontraba a cargo del domicilio fue registrada por personal policial. En uno de sus bolsillos se encontraron dos municiones, por lo que fue detenida y trasladada hasta la unidad policial.

Carabineros

Continúan las diligencias para encontrar al atacante

El detenido fue posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía, organismo que deberá instruir las diligencias que realizará la sección de investigación policial.

El objetivo será establecer la génesis del procedimiento, determinar la eventual participación del detenido y, principalmente, dar con el paradero del sujeto que habría efectuado los disparos y que permanece fuera de la ubicación policial.

“Fue detenida, trasladada a la unidad y posteriormente fue puesta a disposición de la fiscalía quien va a instruir cuáles son las diligencias investigativas que tendrá que realizar nuestra sección de investigación policial para determinar, por un lado, la génesis del procedimiento, su participación y obviamente encontrar a la persona que se encuentra en este momento fuera de nuestra ubicación para poder lograr su detención”, cerró el mayor Nicolás Sepúlveda.