Vendía pollo a sus vecinos y ahora factura $500 millones al mes: La historia del dueño de reconocida cadena de supermercados

18 ag. 2026 - 17:45 hrs.

Guardó unos pollos en el congelador de su mamá, los porcionó en bandejas y salió a tocar la puerta de sus vecinos. No tenía idea de que aquella improvisada venta era solo el inicio de un viaje que, nueve años después, lo posicionaría como un exitoso empresario en Chile.

Hablamos de Edgard Moreau, de 44 años, quien transformó su emprendimiento de barrio en la cadena de supermercados Minimayorista, que cuenta con seis locales en la Región Metropolitana, más de 25 trabajadores y ventas que alcanzan los $500 millones mensuales.

Venta de pollos en el barrio

La primera venta fue a pocos metros de su propia casa. Después llegaron otros vecinos y el pequeño emprendimiento comenzó a tomar forma. "Mi primera clienta fue la vecina del lado, después mi otro vecino, luego toda la cuadra. Así empecé el negocio”, recuerda.

Por esos días, Moreau se dedicaba a vender productos para mascotas. Pero las ventas de pollo empezaron a mostrarle algo que cambiaría su rumbo: los clientes podían regresar mucho más seguido por un producto de consumo habitual.

"Me di cuenta de que a quien le vendía una cama para perros probablemente no le vendería otra en mucho tiempo, mientras que la persona que me compraba un kilo de pollo podía volver a comprarme a la semana siguiente", cuenta.

Un nuevo comienzo

La decisión fue dejar atrás el negocio de mascotas y apostar por los alimentos. La operación creció tanto que la casa de su mamá terminó convertida también en una pequeña bodega, obligándolo a buscar un espacio más grande.

Luego llegaron las cámaras de frío, una camioneta refrigerada y una página web creada junto a su primo. El negocio comenzó a combinar ventas en ferias, pedidos online y despachos a domicilio.

El crecimiento se aceleró después del estallido social y durante la pandemia. "La gente se asustó, compró mucho y mis ventas aumentaron bastante. Después del estallido social llegamos a un peak cercano a los $40 millones mensuales en ventas", recuerda Moreau.

Sus primeros locales

En febrero de 2020 abrió su primer local, en la comuna de La Florida. "Al principio hacía prácticamente todo solo: imprimía los pedidos, los armaba, iba a comprar, los repartía, volvía, ordenaba y empezaba otra vez. Trabajaba al menos 16 horas diarias", asegura.

Ese fue solo el comienzo. Luego, inició el despegue con más locales físicos, levantando tiendas en Peñalolén, Puente Alto, La Granja, otra en La Florida y en Padre Hurtado.

"Para mí es un orgullo. Partimos vendiendo solo pollo y hoy tenemos centenares de productos: congelados, abarrotes, dulces, bebidas, lácteos, masas, pan y otras categorías. Ya ofrecemos prácticamente el minisurtido completo de un supermercado grande", informa Edgar.

También pasaron de tener un solo trabajador —él mismo— a más de 25 personas entre cajeros, repartidores y personal part time.

Metas ambiciosas

El empresario no pretende detenerse. Proyecta abrir tres nuevos sitios este 2026: dos Minimayorista en Ñuñoa y Colina, y un local dedicado a la comida rápida.

"Hoy ya tenemos ventas por $500 millones mensuales. Mi aspiración es que estas nuevas aperturas nos permitan crecer alrededor de un 20% y acercarnos primero a los $600 y luego a los $700 millones al mes", agrega.

A nueve años de haber levantado el proyecto, Moreau disfruta de su buen momento, sin dejar de proponerse metas ambiciosas: "Mi objetivo es intentar alcanzar la escala de 100 locales en unos cinco o seis años. Sé que es un plazo exigente, pero esa es la meta".

"Por ahora, la proyección es seguir abriendo puntos de ventas y aspirar a los $1.000 millones mensuales", comenta, y agrega que se le ha acercado gente interesada en franquicias o asociaciones, "pero por ahora prefiero seguir desarrollando el modelo como lo estoy haciendo".