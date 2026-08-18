Nueva propuesta de indemnización a todo evento: ¿Para quiénes regiría?

18 ag. 2026 - 12:10 hrs.

El Gobierno trabaja en una propuesta para modificar el actual sistema de indemnización por años de servicio. La iniciativa busca establecer una modalidad "a todo evento", es decir, independiente de la causal de término del contrato.

La propuesta todavía está en elaboración y contempla una cotización de cargo del empleador. El aporte sería cercano al 1,8% de las remuneraciones y se acumularía en una cuenta que generaría rentabilidad.

¿Para quiénes regiría la ley?

Hay un detalle clave: no aplicaría a todos los trabajadores desde el primer día. Según explicó el ministro del Trabajo, Tomás Rau, en conversación con CNN Chile, la propuesta contempla que opere para quienes tengan contratos nuevos.

"Los contratos actuales, obviamente, esto no es retroactivo. Es para contratos nuevos", señaló el secretario de Estado. Por lo tanto, quienes ya tienen una relación laboral vigente no quedarían bajo las nuevas reglas de aprobarse el proyecto.

¿Cuánto dinero recibiría el trabajador?

Otro cambio estaría en el monto. Actualmente, bajo determinadas causales, la indemnización considera un mes de remuneración por cada año de servicio. La alternativa estudiada reduciría ese cálculo a la mitad.

"Va a estar en torno al promedio de la OCDE. Esa es la propuesta que estamos trabajando: algo así como medio mes por año, pero a todo evento", explicó el ministro.

La diferencia estaría precisamente en el acceso al beneficio: la idea es que la compensación pueda recibirse sin importar la razón por la que termine la relación laboral, ampliando su cobertura respecto del sistema actual.

Por ahora, eso sí, no es una ley vigente. El Ejecutivo continúa trabajando en la iniciativa y, según adelantó Rau, busca enviarla al Congreso durante este año, posiblemente dentro de "un mes o dos".

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