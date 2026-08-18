Autodespido: ¿En qué consiste y en qué casos aplica?

18 ag. 2026 - 15:00 hrs.

Terminar una relación laboral no siempre ocurre porque la empresa decide poner fin al contrato. También existen situaciones en que es el propio trabajador quien evalúa dar un paso al costado y dejar su puesto.

Sin embargo, antes de tomar una decisión de este tipo, es importante conocer las alternativas que contempla la legislación laboral y las condiciones que deben cumplirse para poner término al vínculo con un empleador.

Una de estas alternativas es el autodespido, también conocido como despido indirecto. Esta figura permite al trabajador finalizar su contrato cuando existen determinadas faltas atribuibles al empleador.

Este marco legal está contemplado en el artículo 171 del Código del Trabajo. Si la justicia determina que la acción corresponde, el trabajador puede acceder a indemnizaciones.

¿En qué consiste el autodespido y en qué casos aplica?

Para utilizar la figura, el trabajador debe comunicar por escrito el término de la relación laboral a su empleador y enviar una copia a la Inspección del Trabajo.

La comunicación debe señalar las causales legales invocadas y los hechos en que se fundamenta. Posteriormente, corresponde presentar una demanda por despido indirecto ante los tribunales de justicia.

¿En qué situaciones puede aplicarse la ley?

Una de ellas corresponde a conductas graves del empleador, como falta de probidad, acoso sexual, maltrato físico, injurias, conducta inmoral o acoso laboral.

También puede invocarse cuando existen actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten la seguridad, el funcionamiento del establecimiento, la actividad de los trabajadores o su salud.

Otra causal es el incumplimiento grave de las obligaciones que establece el contrato de trabajo. En estos casos, será un tribunal el que determine si los antecedentes justifican el autodespido.

Posible indemnización

El trabajador dispone de 60 días hábiles desde el término de los servicios para presentar la demanda. Si obtiene una sentencia favorable, puede recibir la indemnización sustitutiva del aviso previo y la correspondiente por años de servicio, cuando corresponda.

El monto de esta última puede además aumentar dependiendo de la causal acreditada. La Dirección del Trabajo señala incrementos de hasta 80% para determinadas causales y de 50% en el caso de incumplimiento grave de las obligaciones contractuales.

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