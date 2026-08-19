Camilo Huerta queda con arresto domiciliario total y arraigo nacional tras formalización por caso sobre tráfico de drogas

19 ag. 2026 - 14:16 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio Público solicitó para Camilo Huerta las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados, mientras que su defensa inicialmente manifestó su oposición a parte de estas medidas.

Desde el Centro de Justicia, el periodista de Meganoticias Danilo Villegas explicó que, de acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia, Huerta estaría lejos de ser considerado el líder de los denominados dispensarios y tampoco tendría una participación vinculada a la administración o provisión de cannabis en los términos que se han planteado durante la investigación.

Arresto domiciliario total, arraigo y prohibición de contacto

El Ministerio Público planteó que Huerta quedara sujeto a arresto domiciliario total, además de arraigo nacional y la prohibición de mantener contacto con otros imputados de la causa.

La defensa se opuso inicialmente a la solicitud relacionada con el arresto domiciliario. Sin embargo, posteriormente aceptó la propuesta planteada por la Fiscalía, por lo que las medidas quedaron entre los puntos abordados durante la audiencia.

Uno de los elementos analizados durante la formalización tiene relación con las características de la cannabis que habría sido suministrada a través de los establecimientos investigados, particularmente respecto de los niveles de THC, componente psicoactivo de la planta.

Defensa asegura que responsabilidad de Huerta sería “nula”

Durante la audiencia, la defensa de Camilo Huerta planteó que el exrostro televisivo tendría una participación considerablemente menor a la que se le atribuye dentro de la investigación.

“Sostenemos con mayor fuerza que la responsabilidad de Camilo es nula”, sostuvo la defensa, agregando que “dentro de todo esto, ni siquiera periféricamente se puede otorgar responsabilidad a Camilo”.

Asimismo, los abogados enfatizaron que Huerta no sería proveedor y que no habría tenido conocimiento de los hechos que actualmente son materia de investigación.

La defensa también sostuvo que el imputado no habría estado al tanto de las actividades que, según el Ministerio Público, se desarrollaban en torno a los denominados dispensarios.

Son 44 los imputados en la investigación

El caso contempla un total de 44 imputados, según los antecedentes expuestos en el marco de la audiencia.

La investigación apunta al funcionamiento de una estructura vinculada a los llamados dispensarios de cannabis, mientras la Fiscalía busca establecer el nivel de participación que habría tenido cada uno de los involucrados.

En el caso de Huerta, su defensa insiste en que no habría tenido un rol de liderazgo, no sería proveedor y desconocía los hechos que se investigan.

La audiencia de formalización continúa en desarrollo, por lo que todavía resta conocer la resolución definitiva del tribunal respecto de las medidas cautelares y los demás antecedentes expuestos por las partes.

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