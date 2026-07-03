Realizan copamiento policial en estación de Metro en San Bernardo: Un hombre fue detenido por Carabineros

03 jul. 2026 - 07:35 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó la mañana de este viernes un copamiento policial en las inmediaciones de la estación Hospital El Pino, en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

El operativo buscaba concretar el retiro del comercio ambulante en el sector, sin embargo, de acuerdo a lo que pudo registrar la cámara de Meganoticias, durante el procedimiento no se vio la presencia de vendedores informales.

En la instancia, en la que también participó el alcalde de San Bernardo, Christopher White, junto al seremi de Seguridad de la RM, Juan Barrientos, un hombre fue detenido luego que se le sorprendiera fumando marihuana en la vía pública.

Hombre fue detenido por Carabineros

"Un hombre de 37 años de edad, de forma totalmente descarada, venía ingresando a la estación de metro fumando un cigarrillo de marihuana, y él manifiesta que va a trabajar", señaló el capitán de Carabineros Luis Jara.

"Eso es un delito falta, que está estampado en el artículo 50 de la ley 20.000 de droga", indicó el uniformado, agregando que al hacer una revisión de su vestimenta "encontramos media bolsa más de marihuana".

De acuerdo a la autoridad, el hombre mantiene antecedentes policiales, como desórdenes públicos y consumo de droga en espacios públicos.

Cabe destacar que este operativo estaba programado para días anteriores, sin embargo, se canceló a raíz del crimen de Alejandro Águila, niño de 12 años que perdió la vida durante una encerrona.