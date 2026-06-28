Guardia y pasajero protagonizaron pelea en Línea 4 del Metro de Santiago: Usuario subió al andén con un perro y bicicleta

28 jun. 2026 - 06:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un altercado ocurrido en la estación Los Quillayes de la Línea 4 del Metro de Santiago encendió las alarmas sobre el respeto a las normas de convivencia en el transporte público. El incidente, registrado el miércoles 24 de junio, involucró a un usuario que ingresó al sistema con una bicicleta y un perro, pese a que el reglamento lo prohíbe expresamente en días de semana.

Según lo informado, el hombre se presentó en la estación en un día hábil, ignorando las restricciones vigentes. El Metro de Santiago permite el ingreso de bicicletas únicamente los domingos y festivos, en horarios específicos, precisamente para evitar conflictos cuando hay más pasajeros.

Violenta pelea entre guardia y pasajero en el Metro

Los días hábiles, la alta demanda del sistema hace incompatible la circulación de estos vehículos en los andenes y vagones.

Ante la situación, los guardias del Metro intervinieron para impedir el acceso del usuario y su bicicleta, lo que inició una discusión que rápidamente escaló de tono. Lo que comenzó como un intercambio de palabras terminó en una pelea física, que afectó incluso a un tercero que se encontraba en el lugar, lo que agravó el episodio.

Respecto a los animales, el reglamento del Metro establece que solo se permite el ingreso de perros pequeños, siempre que vayan dentro de un contenedor adecuado. En este caso, el usuario habría pretendido ingresar con el animal sin cumplir las condiciones del protocolo, lo que sumó otro elemento de tensión al momento del control por parte del personal de seguridad.

El Metro de Santiago confirmó que investiga el caso para determinar si los vigilantes actuaron según el protocolo y si existió alguna infracción adicional de parte de los involucrados. La empresa subrayó que sus funcionarios están capacitados para manejar este tipo de situaciones y que la revisión busca garantizar que los procedimientos se apliquen correctamente en todo momento.

Todo sobre Metro de Santiago