EXCLUSIVO | EE.UU. aprueba extradición de "El Turko", sindicado como autor intelectual del crimen de Ronald Ojeda

02 jul. 2026 - 17:23 hrs.

Estados Unidos aprobó la extradición a Chile de Rafael Enrique Gámez Salas, alias "El Turko", uno de los principales líderes de la organización criminal Los Piratas, brazo operativo del Tren de Aragua en Chile, y sindicado por la Fiscalía Sur como el autor intelectual del secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

De acuerdo con antecedentes conocidos por Mega Investiga, el proceso de extradición ya fue autorizado por las autoridades estadounidenses y el imputado podría arribar al país durante la próxima semana para quedar a disposición de la justicia chilena. De hecho, en las tratativas de Cancillería se puso como plazo límite para este arribo el 28 de agosto.

La llegada de "El Turko" constituye uno de los hitos más relevantes de la investigación que dirige la Fiscalía Sur, pues se trata de uno de los imputados de mayor jerarquía dentro de la estructura criminal que operaba en Chile y que, según la tesis del Ministerio Público, coordinó desde el extranjero la ejecución del secuestro del exmilitar venezolano ocurrido en febrero de 2024.

Pieza clave en el caso Ojeda

La Fiscalía Sur sostiene que Gámez Salas no participó directamente en el secuestro, sino que ejerció un rol de dirección dentro de la organización. Según los antecedentes expuestos en la investigación, fue quien transmitió las instrucciones provenientes de la estructura superior del Tren de Aragua para concretar la operación que terminó con el asesinato de Ronald Ojeda.

"El Turko" era considerado uno de los líderes de Los Piratas, célula del Tren de Aragua asentada en Chile y vinculada a una serie de delitos violentos, entre ellos secuestros, homicidios, extorsiones y tráfico de migrantes. Además, es señalado como la mano derecha de Carlos Bobby, identificado por las policías como uno de los principales operadores internacionales de la organización criminal.

Detenido en Estados Unidos

El imputado fue detenido en Estados Unidos luego de reingresar ilegalmente a ese país. En marzo de este año, el Departamento de Justicia estadounidense informó su arresto con fines de extradición, dando inicio al proceso judicial solicitado por Chile.

La autorización definitiva de la entrega permite ahora concretar su traslado, lo que despeja una de las principales incertidumbres que existían en la causa debido a los procesos penales que enfrentaba en territorio estadounidense.

Se suma a otros extraditados

Con su arribo, "El Turko" se convertirá en uno de los principales imputados que enfrentarán a la justicia chilena por el crimen de Ronald Ojeda, sumándose a las recientes extradiciones de otros integrantes del Tren de Aragua, entre ellos Dayonis Orozco, quien llegó la tarde de este jueves, y próximamente Larry Álvarez Núñez, aunque este último está requerido por otros delitos y no por el homicidio del exmilitar venezolano.

La comparecencia de Gámez Salas ante los tribunales chilenos permitirá a la Fiscalía avanzar en la etapa decisiva del caso, que busca establecer la responsabilidad de la cadena de mando detrás de uno de los crímenes de mayor connotación política y criminal registrados en Chile en los últimos años.

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