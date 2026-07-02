Metro de Santiago informa que servicio en Línea 1 y Línea 5: "Se normaliza"

02 jul. 2026 - 20:19 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó en la tarde de este jueves la normalización de la estación Baquedano, luego de haber procedido al cierre de sus accesos tanto en la Línea 1 como en la Línea 5.

Previamente, a través de su cuenta de "X", el organismo había detallado que la interrupción inicial se tomó “por disturbios en el exterior”, lo que obligó a que la estación operara temporalmente de forma exclusiva para realizar combinaciones.

Al cabo de unos minutos, la misma empresa de transporte reportó vía X que la situación fue controlada, confirmando que "se normaliza el servicio en Baquedano #L1 y #L5", quedando la estación completamente operativa y con sus accesos habilitados para los pasajeros.

Todo sobre Metro de Santiago