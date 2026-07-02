Irán critica reunión de EEUU con países de la región: "Ocultan su actuar ilegal"

02 jul. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

Las autoridades de Irán criticaron este jueves la reunión del comandante del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), Brad Cooper, con los responsables de Defensa de una docena de países de la región, asegurando que es una "pose" que busca "ocultar las políticas desestabilizadoras y el comportamiento ilegal" de Washington en la región.

"Estados Unidos ha demostrado constantemente su absoluto desprecio por la paz y la seguridad auténticas en Asia Occidental. Este tipo de reuniones no son más que una pose, destinada a ocultar las políticas desestabilizadoras y el actuar ilegal de Estados Unidos en la región", señaló este jueves el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, en un mensaje en redes sociales.

Llamado a la región y cuestionamientos al Centcom

En este sentido, el alto cargo iraní pidió a los países de la región "mantenerse alerta" y "extraer lecciones claras" de la situación en Oriente Próximo tras denunciar que las "agresiones militares y actos maliciosos" de Estados Unidos e Israel han vulnerado "la paz y la seguridad regionales".

También se refirió al encuentro el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, quien cuestionó los beneficios de la presencia del Ejército estadounidense en Oriente Próximo. "¿Ha traído el Centcom seguridad o inseguridad a nuestra región? La respuesta es clara", declaró en sus redes sociales.

El jefe de la diplomacia iraní recalcó que, en cambio, las Fuerzas Armadas de Irán "han demostrado que los extranjeros ni siquiera son capaces de protegerse a sí mismos" y ha defendido que la "paz" en la zona "solo puede mantenerse si es integral e inclusiva, sin injerencias externas".

Los alcances de la cita militar

Cooper se reunió este miércoles con altos mandos militares del Bahréin, Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Siria, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Yemen.

Los uniformados han debatido sobre la situación actual de la seguridad regional y las "oportunidades" para "mejorar" la colaboración en materia de defensa en la zona, según ha informado el Centcom en un comunicado que recalca que “ratifican su compromiso común con la libre circulación del comercio a través del estrecho de Ormuz".