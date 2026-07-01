Nueva York se prepara para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: Los detalles que se conocen hasta ahora

01 jul. 2026 - 21:15 hrs.

La superestrella del pop Taylor Swift y el triple campeón del Super Bowl Travis Kelce, ambos de 36 años, celebrarán su boda esta semana en el Madison Square Garden de Nueva York, a pesar de que los planes oficiales se mantienen en secreto.

Según informes de medios estadounidenses, las celebraciones comenzarán el jueves por la noche con una cena exclusiva para 100 personas, seguida de la ceremonia principal el viernes para unos 1.000 invitados.

Entre los asistentes se espera a amigas íntimas de Swift como Gigi Hadid, Cara Delevingne y Selena Gomez, así como a compañeros de Kelce de los Kansas City Chiefs. La seguridad será estricta, con acuerdos de confidencialidad y prohibición de teléfonos, y se rumorea que la decoración incluirá una réplica de un castillo.

La cronología de un enlace esperado

Aunque no hay confirmación oficial, la secuencia de eventos dibuja un claro panorama de la boda. La pareja, que anunció su compromiso el pasado agosto, parece estar ya en Nueva York. Durante los últimos días, una procesión de camiones y carretillas elevadoras ha sido vista frente al recinto.

El martes, el avión privado de Swift aterrizó en las cercanías y Kelce fue fotografiado corriendo por Manhattan.

El alcalde Zohran Mamdani incluso alimentó las especulaciones con un video en redes sociales.

El cronograma previsto indica que el jueves comenzarán los cierres de calles y un aumento de la presencia policial coincidiendo con la cena de ensayo. El viernes, la boda comenzará a primera hora de la tarde con un cóctel, seguido de una recepción que se prolongará hasta la noche, donde se rumorea que podrían actuar Stevie Nicks, Tim McGraw, Ed Sheeran y Paul McCartney.

Un escenario icónico para un fin de semana ajetreado

El Madison Square Garden, aunque es un lugar poco convencional para una boda, no sería el primero en acoger una; Sly Stone se casó allí con Kathy Silva en junio de 1974. El evento se enmarca en un fin de semana de gran actividad en Nueva York, con las celebraciones del 4 de julio y partidos del Mundial programados para el 5 de julio.

El enlace corona un año extraordinario para ambos: Swift, ganadora de 14 premios Grammy, viene del éxito de su álbum "The Life of a Showgirl" y su ingreso al Salón de la Fama de los Compositores, mientras que Kelce firmó para disputar su 14.ª temporada en la NFL.

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