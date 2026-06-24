¿Se viene la boda? Taylor Swift y Travis Kelce generan revuelo por misteriosos preparativos en Nueva York

24 jun. 2026 - 19:42 hrs.

Los rumores sobre una posible boda entre Taylor Swift y Travis Kelce volvieron a tomar fuerza luego de que se conocieran antecedentes que apuntan a la organización de un gran evento en el corazón de Nueva York.

Aunque la cantante y el jugador de la NFL han mantenido total discreción respecto a sus planes personales, un permiso presentado ante las autoridades de la ciudad encendió las especulaciones sobre una eventual ceremonia programada para el próximo 3 de julio en el icónico Madison Square Garden.

La información comenzó a circular luego de que trascendiera que se solicitó el cierre de calles alrededor del recinto durante varios días, alimentando aún más las versiones sobre una posible boda de una de las parejas más mediáticas del momento.

El permiso que encendió las especulaciones

De acuerdo con información difundida por TMZ, se presentó una solicitud ante las autoridades de Nueva York para cerrar calles en los alrededores del Madison Square Garden desde el 2 de julio hasta el mediodía del 4 de julio.

Según el reporte, los organizadores habrían solicitado espacio para instalar carpas, marquesinas y camiones vinculados a un importante evento programado para el 3 de julio.

La magnitud de los preparativos llevó a que funcionarios municipales comenzaran a especular con que la actividad podría estar relacionada con Taylor Swift, considerando el enorme despliegue logístico que requeriría una celebración de esas características.

Reservas de integrantes de los Chiefs aumentan los rumores

Las especulaciones crecieron aún más luego de que se conociera que varios integrantes de los Kansas City Chiefs ya habrían reservado habitaciones en el Marriott Marquee de Times Square para esas mismas fechas.

El dato llamó la atención debido a la estrecha relación de Travis Kelce con la franquicia de la NFL, donde ha desarrollado toda su carrera profesional.

Para muchos seguidores, la coincidencia entre las reservas hoteleras y los permisos solicitados en torno al Madison Square Garden sería una nueva señal de que un importante evento vinculado a la pareja estaría próximo a concretarse.

Negocios de la zona ya muestran preocupación

Mientras el rumor continúa creciendo en redes sociales y medios de espectáculos, algunos comerciantes de Midtown Manhattan ya habrían expresado su inquietud por los posibles efectos de los cierres de calles y las medidas de seguridad asociadas al evento.

Según TMZ, algunos negocios ubicados cerca del Madison Square Garden temen que las restricciones de tránsito y la llegada masiva de fanáticos puedan afectar sus operaciones durante el fin de semana festivo del Día de la Independencia en Estados Unidos.

Pese al creciente revuelo, ni Taylor Swift ni Travis Kelce se han referido públicamente a los rumores sobre una eventual boda.

Por ahora, la supuesta ceremonia sigue siendo una especulación basada en los preparativos detectados en Nueva York y en la presencia de personas cercanas al jugador en la ciudad.

Sin embargo, la magnitud de los movimientos ya tiene a los fanáticos atentos a cualquier señal que confirme si una de las parejas más famosas del mundo está a punto de dar el siguiente paso en su relación.

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