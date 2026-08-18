Paulina Vodanovic cuestiona la reforma de seguridad del Gobierno: "Jurídicamente tiene varias aberraciones"

18 ag. 2026 - 13:05 hrs.

¿Qué pasó?

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, cuestionó la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Gobierno y acusó al Ejecutivo de buscar presionar públicamente para conseguir su aprobación. En entrevista con Radio Infinita, sostuvo que se trata de una “mala propuesta” y afirmó que “jurídicamente tiene varias aberraciones”.

Vodanovic aseguró que el PS está disponible para avanzar en medidas contra el terrorismo y el crimen organizado, pero planteó reparos al contenido de la reforma. En ese sentido, acusó al Gobierno de querer “imponer esto mediáticamente, presionar públicamente para que se apruebe una mala reforma constitucional, un traje hecho a la medida”.

La parlamentaria también cuestionó que la iniciativa busque modificar la Constitución para implementar determinadas herramientas de seguridad. “La Constitución es el límite al poder y el poder, evidentemente, requiere límites”, afirmó, junto con señalar que la actual Carta Fundamental ya permite establecer medidas excepcionales en materia de seguridad.

"Esas son las cosas que van a producir un efecto"

Otro de sus cuestionamientos apuntó a la propuesta de retirar beneficios sociales a personas condenadas por crimen organizado o terrorismo una vez cumplidas sus penas. Vodanovic advirtió que una medida de este tipo podría dificultar la reinserción y generar efectos contraproducentes. “Tal vez acrecentar las huestes del crimen organizado”, sostuvo.

Finalmente, la presidenta del PS planteó que la agenda de seguridad debe incorporar prevención y reinserción, además de mayor presencia policial. En esa línea, afirmó que existen más de 500 carabineros destinados a la Dirección General de Movilización Nacional que podrían cumplir funciones en las calles.

“Esas son las cosas que van a producir un efecto también en la prevención, porque más carabineros en las calles son menos delitos”, declaró.

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