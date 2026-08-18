"No resulta prudente esperar": Parlamentarios piden a Kast decretar Estado de Catástrofe ante emergencia por aluvión en Tocopilla

18 ag. 2026 - 14:07 hrs.

¿Qué pasó?

Parlamentarios de la región de Antofagasta solicitaron al Presidente José Antonio Kast decretar, con carácter urgente, Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por "calamidad pública en la región" o, al menos, en las provincias de Antofagasta y Tocopilla, localidad donde ya ocurrió un aluvión.

La petición fue presentada este martes 18 de agosto y lleva las firmas de la senadora Paulina Núñez, el senador Pedro Araya, los diputados Esteban Velásquez, Marcela Hernando, Sebastián Videla y Jaime Araya, todos representantes de la región de Antofagasta.

En el documento, los parlamentarios advierten que la emergencia ya está generando consecuencias para la vida, seguridad, viviendas, conectividad y acceso a servicios básicos de miles de habitantes, además de alertar sobre un posible agravamiento de las condiciones durante las próximas horas.

Alertan por nuevas precipitaciones y riesgo de aluviones

Los parlamentarios también advierten sobre la situación de conectividad regional. La Ruta 1 presenta interrupciones entre Taltal y Tocopilla producto de deslizamientos, mientras que las rutas B-710 y B-902 han debido enfrentar cierres preventivos asociados a desprendimientos de rocas.

También se han registrado problemas en la Cuesta Paposo y distintos sectores de la ruta costera.

La gravedad del escenario quedó marcada por un accidente ocurrido en el kilómetro 28 de la Ruta 1, asociado a la presencia de rocas en la calzada, que dejó una persona fallecida y otras cuatro lesionadas, según consignan los parlamentarios en su solicitud.

En Taltal, las precipitaciones han provocado anegamientos y problemas de conectividad, mientras que en Mejillones, comuna que se mantiene bajo Alerta Amarilla, se adoptaron medidas preventivas y se suspendieron las actividades educacionales debido a las condiciones meteorológicas.

La Dirección Meteorológica de Chile mantiene una Alarma Meteorológica por precipitaciones intensas para sectores del litoral, particularmente Tocopilla y Taltal, y para la Cordillera de la Costa entre ambas comunas durante este martes 18 de agosto.

"No resulta prudente esperar" a que aumenten los daños

En su solicitud al Presidente Kast, los parlamentarios sostienen que la región ya enfrenta consecuencias severas y que las próximas horas podrían ser aún más complejas.

"No resulta prudente esperar a que se produzcan daños de una magnitud todavía mayor para adoptar medidas extraordinarias", plantean en el documento, argumentando que la capacidad de anticipación y coordinación del Estado resulta fundamental para proteger vidas.

La petición apunta a que el Gobierno Regional de Antofagasta pueda disponer y movilizar recursos para atender de manera rápida las necesidades que están surgiendo, considerando que determinados procesos administrativos no podrían avanzar sin la declaración solicitada.

El documento recuerda que el artículo 41 de la Constitución contempla la declaración del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública, permitiendo adoptar medidas extraordinarias y establecer una estructura reforzada de mando y coordinación para avanzar en el restablecimiento de la normalidad en las zonas afectadas.

Los parlamentarios concluyen advirtiendo que la emergencia podría empeorar durante las próximas horas y solicitan al Ejecutivo actuar de manera anticipada ante el escenario meteorológico que enfrenta la región.