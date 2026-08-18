Ana María Gazmuri responde tras ser mencionada en escuchas vinculadas al caso de Camilo Huerta: "No conocemos a estas personas"

18 ag. 2026 - 12:12 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada Ana María Gazmuri respondió a las menciones que aparecen sobre su nombre en escuchas telefónicas vinculadas al caso de Camilo Huerta, asegurando que no mantiene ningún tipo de contacto ni relación con las personas que aparecen en las conversaciones.

En conversación con Meganoticias, la parlamentaria sostuvo que tanto ella como los otros dos legisladores mencionados en las escuchas (el senador Manuel José Ossandón y la diputada Marisela Santibáñez) han sido claros respecto de que no conocen a las personas involucradas y que nunca han sido contactados por ellas.

Según explicó Gazmuri, la conversación en que aparecen sus nombres podría estar relacionada con un eventual intento de realizar lobby, aunque recalcó que esa interpretación se mantiene, por ahora, en el terreno de lo especulativo.

Gazmuri descarta cualquier contacto con los involucrados

La diputada afirmó que las menciones a su nombre no implican que exista una relación directa con quienes protagonizan las conversaciones telefónicas.

“Hemos sido muy claros, tanto yo como los otros dos parlamentarios involucrados en esas escuchas telefónicas, no conocemos a estas personas, no tenemos ningún contacto, nunca se han contactado con nosotros”, señaló Gazmuri a Meganoticias.

La parlamentaria agregó que, a su juicio, la conversación podría dar cuenta de que las personas involucradas estaban evaluando a quién recurrir para realizar gestiones de lobby.

“Entendemos que fue una conversación para hacer algún lobby, para revertir alguna negativa de alguna autorización, pero se queda en el plano especulativo, en ningún momento dice que nos conoce personalmente”, sostuvo.

“No hay ninguna vinculación”

Gazmuri insistió en que el hecho de que su nombre aparezca mencionado en la conversación no significa que haya existido contacto con los protagonistas de las escuchas.

“No hay ninguna vinculación, lo que están haciendo es pensar con quién hacer lobby y se les ocurren 3 nombres”, afirmó la diputada.

En esa línea, explicó que su nombre podría haber surgido debido a su participación previa en la discusión legislativa relacionada con el uso medicinal de cannabis.

“Tuvimos que ver con la tramitación de la ley”

La parlamentaria también contextualizó por qué su nombre podría haber sido considerado dentro de las personas a las que eventualmente podrían recurrir: “Hemos sido personas que tuvimos que ver con la tramitación de la ley que regula el uso medicinal”, explicó.

Gazmuri agregó que otro de los parlamentarios mencionados en las escuchas también tuvo participación en esa discusión legislativa: “Recordemos que el senador Ossandón votó a favor de la ley también”, señaló.

De esta manera, la diputada descartó que su aparición en las escuchas constituya un antecedente de contacto o coordinación con las personas investigadas y sostuvo que, hasta ahora, cualquier interpretación sobre un eventual lobby se mantiene en el ámbito de las hipótesis.