Histórico rostro de TV reapareció en Mucho Gusto y sorprendió con espectacular postal desde el sur de Chile

18 ag. 2026 - 11:40 hrs.

Mientras en Mucho Gusto revisaban el pronóstico del tiempo para las distintas zonas del país, los animadores recibieron una visita inesperada desde el sur de Chile.

Al otro lado de la pantalla apareció el histórico periodista Germán Valenzuela, quien realizó un despacho en directo desde Pocoihuén Bajo, en Cochamó, región de Los Lagos.

Germán Valenzuela mostró las maravillas del sur

El escenario difícilmente podía ser más espectacular. El comunicador estaba en una terraza, con poncho incluido y el Estuario de Reloncaví como telón de fondo.

Y como si la postal no fuera suficiente, Valenzuela tenía una acompañante muy especial: su perrita Lupe, quien también apareció durante el contacto.

¿La temperatura? Apenas 2°C. Un número que parecía quedar en segundo plano frente al impresionante amanecer que mostró el periodista.

Valenzuela también entregó detalles sobre las condiciones de los últimos días. Según contó, "estuvo nevando la semana pasada, pero como a las 1.000 metros de altura".

Hizo una invitación a visitar el sur de Chile

Pero el despacho no solo estuvo dedicado al clima. El periodista aprovechó la pantalla para hacer una invitación a los televidentes a disfrutar de las maravillas de la zona.

Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, se realizará en la plaza de Osorno una feria de turismo rural que, según Valenzuela, será “una tremenda feria de turismo rural, la más grande de Chile”.