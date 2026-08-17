"Siempre serás la abuelita del programa": Sergio Freire despide a querida integrante de "El Club de la Comedia"

17 ag. 2026 - 22:05 hrs.

¿Qué pasó?

Una triste noticia para los fanáticos del humor nacional se confirmó durante la jornada de este lunes. El comediante Sergio Freire utilizó sus redes sociales para informar el fallecimiento de Hilda Cabezas, recordada colaboradora de las primera temporadas de “El Club de la Comedia” que sacó risas al público en diversos sketches del espacio de Chilevisión.

A través de su cuenta de Instagram, el comediante relató que se enteró de la noticia el fin de semana pasado tras un show en el norte del país, donde los familiares de la mujer se acercaron para cumplir con una promesa de despedida. "El día sábado en Copiapó fui visitado por su hijo y su nieta para darme la lamentable noticia de su fallecimiento. Su último deseo fue que nos avisaran que ella ya no estaba con nosotros", reveló Freire.

El recuerdo de la "abuelita" del elenco

Junto con publicar un emotivo mensaje, el triunfador del Festival de Viña del Mar compartió una serie de videos rescatando icónicas actuaciones de la "Sra. Hilda" junto a los integrantes del programa.

"Gracias por todo querida Hilda, siempre dispuesta, jugada, cariñosa. Sin duda todos los que grabamos contigo guardamos un hermoso recuerdo. Besos al cielo, siempre serás la abuelita del Club de la Comedia", escribió el comediante para homenajear a una de las figuras más entrañables que pasó por el estelar de humor.

La publicación generó repercusión entre los seguidores del standupero y también en el circuito de comediantes del país. Uno de los que reaccionó fue Ricardo Meruane, quien comentó: “Personaje del espectáculo, la vi de público en programas radiales y televisivos”. Por su parte, el también participante del espacio, Pato Pimienta, dejó corazones en la publicación, mientras que el conocido como “Tatayaya” reaccionó con emojis de tristeza.