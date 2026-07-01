EEUU e Irán acuerdan una tregua "sin misiles" para avanzar con las negociaciones en Doha

01 jul. 2026 - 21:03 hrs.

¿Qué pasó?

Un compromiso de cese al fuego por los próximos siete días alcanzaron las administraciones de Estados Unidos e Irán en la capital de Qatar. El pacto de no agresión mutua busca congelar los ataques con misiles en la zona de conflicto para permitir el avance formal de las conversaciones técnicas, luego del memorando de entendimiento preliminar que ambas potencias suscribieron el pasado 18 de junio.

Desde la Casa Blanca confirmaron el congelamiento temporal de las hostilidades con el fin de propiciar un entorno de diálogo operativo. Fuentes gubernamentales norteamericanas explicaron a la prensa que "hemos llegado a un acuerdo para mantener la calma durante la próxima semana, de modo que se pueda avanzar en todos los aspectos del memorando de entendimiento en un entorno productivo, sin que vuelen los misiles".

No obstante, las mismas autoridades recalcaron que el mandatario Donald Trump mantiene una postura de represalias, advirtiendo que cualquier ofensiva iraní será respondida con bombardeos de mayor envergadura contra posiciones estratégicas que debiliten su presencia en el Estrecho de Ormuz.

Mediación internacional

Las negociaciones diplomáticas se llevaron a cabo bajo un formato de reuniones indirectas gestionadas por los gobiernos de Qatar y Pakistán, cuyos representantes bilaterales sostuvieron rondas independientes con los enviados de cada delegación. El Ministerio de Relaciones Exteriores catarí calificó las jornadas en Doha como exitosas, reportando avances significativos en el desarrollo de los puntos clave fijados en el Memorando de Islamabad.

En paralelo a estas gestiones, los emisarios especiales de la Casa Blanca, Jared Kushner y Steve Witkoff, lideraron las aproximaciones en el golfo Pérsico. Si bien desde el gobierno estadounidense se enfatizó el buen rumbo de las conversaciones enfocadas en la desnuclearización de la nación asiática, la Cancillería de Irán —a través de su viceministro Kazem Gharibabadi— descartó de manera oficial cualquier contacto presencial directo con los delegados de Washington, ratificando que sus encuentros fueron exclusivamente con los países mediadores.

Canal de contingencia y próximos pasos

Como principal resultado de este ciclo de diálogos indirectos, se resolvió la apertura inmediata de una vía de comunicación de emergencia operada por el grupo de seguimiento del conflicto. Este mecanismo técnico tendrá la misión de registrar y documentar en tiempo real cualquier eventual infracción al documento de entendimiento firmado por Donald Trump y su par iraní, Masud Pezeshkian.

El cronograma de la mesa de negociación internacional contempla nuevas sesiones en los próximos días. Desde la diplomacia catarí precisaron que el calendario formal de citas se reactivará de manera definitiva una vez concluidos los actos fúnebres oficiales en memoria del exlíder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei, fallecido a fines de febrero en los inicios de la escalada militar conjunta entre fuerzas estadounidenses e israelíes.