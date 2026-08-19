Tras alza en el precio de los combustibles: Bencinera posterga aumento en gasolinas y activa beneficio para este jueves

19 ag. 2026 - 18:57 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) publicó su Informe Semanal de Precios para Combustibles, en el que informó un aumento de $34,8 por litro en las gasolinas de 93 y 97 octanos, mientras que el diésel registrará un alza de $97,4 por litro a partir de este jueves 20 de agosto.

En ese contexto, Copec anunció una importante medida que beneficiará a los conductores que acudan a sus estaciones de servicio durante esta jornada, en medio de las nuevas variaciones informadas por ENAP.

El beneficio para los conductores

Solo por este jueves, "los clientes podrán cargar gasolina en las estaciones de servicio Copec a los precios previos al alza, en todo Chile y con cualquier medio de pago", anunció Copec en un comunicado.

Pero eso no es todo. También habrá un beneficio para quienes carguen sus vehículos con diésel.

"Para quienes utilizan diésel, la compañía también dispuso de un beneficio especial a través de la App Copec. Los clientes podrán ingresar el código CUPONDIESEL y acceder a un descuento de $100 por litro, válido durante este jueves 20 de agosto", informó la empresa de combustibles.

En el caso de las gasolinas, este beneficio se suma a la campaña semanal que Copec mantiene durante agosto, que permite activar cada domingo un cupón de $100 de descuento por litro para utilizar durante los siete días siguientes.

De esta manera, "quienes hayan activado su cupón este domingo podrán utilizarlo este jueves y acceder a este descuento al momento de cargar combustible", precisó la bencinera.

En el caso del diésel, los clientes "podrán optar entre el cupón semanal y el beneficio especial disponible para este jueves, ya que ambos descuentos no son acumulables", concluyó.