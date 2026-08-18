Ministro Quiroz anticipa fuerte alza en bencina: "Esperamos alzas del orden de $30" y hasta $90 en diésel

18 ag. 2026 - 18:40 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que este miércoles 19 de agosto se informará un nuevo reajuste en los precios de los combustibles, anticipando un alza de alrededor de $30 por litro en las bencinas y de hasta $90 por litro en el diésel.

Al ser consultado en el Congreso, la autoridad explicó que el incremento responde al alza de los precios internacionales de los combustibles.

“Tiene que haber un alza porque la verdad es que los precios han seguido subiendo afuera. Tenemos una guerra y vamos a ir subiendo”, destacó.

Será un alza de precios paulatina

Quiroz aseguró que, a diferencia del incremento registrado en marzo, esta vez se optará por un aumento “un poco más paulatino”, debido a que actualmente las finanzas públicas se encuentran en una situación más ordenada.

“Hoy tenemos las finanzas más ordenadas que antes. Vamos a ir subiendo un poco más paulatinos, esperamos alzas del orden de $30 o algo más en bencina y de $90 o algo por ahí en diésel”, dijo el ministro.

La modificación se produce en medio del aumento de los precios internacionales de los combustibles y de un escenario marcado por el conflicto bélico mencionado por la autoridad.

Sin embargo, los valores definitivos se conocerán oficialmente en el informe semanal que entrega la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

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