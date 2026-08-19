Anuncian fuerte alza en precio de los combustibles: Bencinas subirán $34,8 y el diésel $97,4 desde este jueves

19 ag. 2026 - 17:21 hrs.

¿Qué pasó?

La Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) publicó su Informe Semanal de Precios para Combustibles, en el que informó la variación que tendrá la bencina y los demás combustibles a partir de este jueves 20 de agosto.

El martes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipó que se aplicaría nuevo reajuste en los precios de los combustibles, anticipando un alza de alrededor de $30 por litro en las bencinas y de hasta $90 por litro en el diésel, precios que se vieron superados tras el informe de ENAP.

¿Cuál es la variación del precio de los combustibles desde este jueves?

Gasolina 93 octanos: +$34,8 por litro.

Gasolina 97 octanos: +$34,8 por litro.

Kerosene (parafina): $0,0 por litro.

Diésel: +$97,4 por litro.

Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: -$16,8 por litro.

¿Qué dijo Enap?

Desde Enap señalaron en su informe que una de sus funciones principales es "comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes".

Agregaron también que "Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, lo que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo".

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