Cayeron cerca del Persa Biobío: Carabineros detuvo a cuatro sujetos presuntamente vinculados con "Jauría de Franklin"

19 ag. 2026 - 19:16 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de las fiscalizaciones e intervenciones desplegadas por Carabineros para recuperar la seguridad en el barrio Franklin, personal de la 4ª Comisaría de Santiago Central detuvo a cuatro sujetos presuntamente vinculados a la denominada "Jauría de Franklin", un peligroso grupo dedicado a cometer robos por sorpresa a transeúntes y automovilistas en la comuna de Santiago.

La agrupación se caracteriza por operar en "manadas" de entre 5 y 15 individuos, rodeando a víctimas vulnerables en paraderos, abordando la locomoción colectiva o aprovechando la detención de vehículos ante la luz roja del semáforo para quitar teléfonos celulares y objetos de valor.

Robaba en la luz roja y no vio a la patrulla

El último procedimiento que permitió la captura de un presunto integrante de esta agrupación se registró en la intersección de Avenida San Francisco con calle Franklin, cuando el detenido, un sujeto de 26 años, atacó a un conductor sin darse cuenta de la presencia de carabineros.

La mayor Carola Sepúlveda, de la 4ª Comisaría de Santiago Central, detalló la captura del sospechoso: "Una patrulla policial se encontraba en patrullaje por Avenida San Francisco al sur y visualizó cómo un sujeto sustrae un teléfono celular de un auto que se encontraba detenido por la luz roja del semáforo", señaló la oficial, precisando que los funcionarios presenciaron el delito situados a solo dos vehículos de distancia de la víctima.

Al percatarse de la presencia de Carabineros, el individuo intentó darse a la fuga a pie, y fue perseguido y reducido a las pocas cuadras por la policía.

Intervención focalizada y llamado al autocuidado

En el mismo operativo de la Sección de Investigación Policial (SIP) se capturó a los otros tres involucrados, que cumplían presuntamente roles de vigilancia, cobertura y posterior comercialización de los artículos sustraídos en los alrededores del Persa Biobío.

Desde Carabineros enfatizaron que estos operativos buscan erradicar esta forma de delinquir, recurrente en el sector, aunque reiteraron la importancia de que conductores y peatones mantengan la precaución: "Demuestra que la comisaría está trabajando diariamente para recuperar la tranquilidad del barrio, pero pedimos que los transeúntes y automovilistas estén atentos y tomen medidas para prevenir un delito", concluyó la mayor Sepúlveda.