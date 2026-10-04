Entregan más de $1,5 millones para reparar tu casa: Así puedes postular a la tarjeta banco de materiales

04 oct. 2026 - 12:00 hrs.

Las jefas de hogar que cumplan con los requisitos pueden acceder a la Tarjeta Banco de Materiales, un subsidio destinado a financiar mejoras menores en sus viviendas.

El beneficio permite comprar materiales de construcción para realizar reparaciones en el hogar, por ejemplo, en techumbres, baños o cierres perimetrales.

Para acceder a este aporte, la postulante debe cumplir una serie de condiciones relacionadas tanto con su situación familiar y socioeconómica como con las características de la vivienda que busca reparar.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Para acceder al beneficio, se debe ser mujer y jefa de hogar, contar con cédula de identidad vigente e integrar un hogar compuesto por al menos dos personas según el Registro Social de Hogares (RSH).

Además, es necesario tener un RSH vigente y estar clasificada entre el 70% y el 100% de acuerdo con este registro.

Otro requisito es no haber sido beneficiaria anteriormente del Programa de Protección al Patrimonio Familiar (DS N° 255) ni del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS N° 27).

¿Qué requisitos debe cumplir la vivienda?

La vivienda debe ser propiedad de la postulante o de algún integrante de su familia declarado en el RSH y corresponder a la residencia habitual del grupo familiar.

También debe tener la misma dirección registrada en el RSH y en el rol de avalúo del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Además, debe estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes, contar con un avalúo fiscal igual o inferior a 2.000 UF y tener una antigüedad mínima de cinco años, es decir, haber sido construida hasta el año 2021.

Las interesadas podrán postular a la Tarjeta Banco de Materiales hasta el 9 de octubre de 2026, a través del sitio web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Todo sobre Beneficio Familiar