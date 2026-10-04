Temblor se registra en la zona sur del país: Revisa la magnitud del sismo

04 oct. 2026 - 11:04 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo 4 de octubre, a las 10:57 horas, se registró un sismo de magnitud 4.4 en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 29 km al sur de Temuco en la región de La Araucanía, con una profundidad de 45 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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