Temblor se registra en la zona sur del país: Revisa la magnitud del sismo
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La mañana de este domingo 4 de octubre, a las 10:57 horas, se registró un sismo de magnitud 4.4 en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 29 km al sur de Temuco en la región de La Araucanía, con una profundidad de 45 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
Leer más de