Hombre muere en incendio tras denuncia por violencia intrafamiliar: Mujer e hijas lograron escapar
¿Qué pasó?
Durante la mañana de este domingo, inspectores municipales llegaron hasta un departamento ubicado en calle Salesianos, en la comuna de San Miguel, y posteriormente se constituyó Carabineros, luego de una denuncia por violencia intrafamiliar.
Según los primeros antecedentes, una mujer señaló que su marido la había amenazado con quemar el inmueble y matarla, utilizando además un arma blanca. Ella salió del lugar junto a sus hijas, mientras el sujeto permaneció solo al interior.
Posteriormente, inspectores municipales y funcionarios de Carabineros subieron hasta el departamento, donde se encontraba el hombre, quien habría estado aparentemente bajo la influencia del alcohol y las drogas. Durante el procedimiento, el sujeto se parapetó al interior y amenazó con quitarse la vida.Ir a la siguiente nota
Ante esta situación, llegó personal del GOPE y un equipo negociador para intentar controlar el procedimiento. Sin embargo, él ya había iniciado un incendio al interior del departamento.
Finalmente, Bomberos ingresó al inmueble y encontró al sujeto fallecido. El hombre se encontraba solo al interior del departamento al momento de la emergencia.
El procedimiento se encuentra en desarrollo y se espera que se entreguen mayores antecedentes respecto de lo ocurrido.
Denuncia
Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.
El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.
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