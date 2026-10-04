Hombre muere en incendio tras denuncia por violencia intrafamiliar: Mujer e hijas lograron escapar

04 oct. 2026 - 11:19 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este domingo, inspectores municipales llegaron hasta un departamento ubicado en calle Salesianos, en la comuna de San Miguel, y posteriormente se constituyó Carabineros, luego de una denuncia por violencia intrafamiliar.

Según los primeros antecedentes, una mujer señaló que su marido la había amenazado con quemar el inmueble y matarla, utilizando además un arma blanca. Ella salió del lugar junto a sus hijas, mientras el sujeto permaneció solo al interior.

Posteriormente, inspectores municipales y funcionarios de Carabineros subieron hasta el departamento, donde se encontraba el hombre, quien habría estado aparentemente bajo la influencia del alcohol y las drogas. Durante el procedimiento, el sujeto se parapetó al interior y amenazó con quitarse la vida.

Ante esta situación, llegó personal del GOPE y un equipo negociador para intentar controlar el procedimiento. Sin embargo, él ya había iniciado un incendio al interior del departamento.

Finalmente, Bomberos ingresó al inmueble y encontró al sujeto fallecido. El hombre se encontraba solo al interior del departamento al momento de la emergencia.

El procedimiento se encuentra en desarrollo y se espera que se entreguen mayores antecedentes respecto de lo ocurrido.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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