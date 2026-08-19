Delincuentes chocaron en plena huida tras intentar robar un vehículo en Ñuñoa: Fueron detenidos

19 ag. 2026 - 06:53 hrs.

¿Qué pasó?

Dos sujetos fueron detenidos por Carabineros luego de intentar sustraer un vehículo en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana. Al percatarse de la presencia policial, los individuos se dieron a la fuga, iniciándose un despliegue que terminó con la captura de ambos.

Durante la huida, los delincuentes perdieron el control del automóvil en el que escapaban y protagonizaron un accidente de tránsito, situación que permitió a los uniformados darles alcance y concretar su detención.

Se dieron a la fuga al ver llegar a Carabineros

El procedimiento se originó mientras personal de la 18ª Comisaría de Ñuñoa realizaba patrullajes preventivos en el sector de calle Duble Almeyda.

En ese contexto, los uniformados detectaron a dos sujetos que intentaban abrir un vehículo. Al notar la llegada de Carabineros, ambos escaparon en un automóvil, dando inicio a un seguimiento y un amplio despliegue policial por distintos puntos de la comuna.

La oficial de ronda teniente Francisca Burgos, explicó que "Personal de la 18ª Comisaría de Ñuñoa se encontraba realizando patrullajes preventivos, específicamente en calle Duble Almeyda. Estos sujetos pierden el control del móvil, donde Carabineros pudo proceder a la detención de ellos".

Tras perder el control del vehículo y chocar durante la huida, los dos sujetos fueron finalmente detenidos por personal policial.

Ambos detenidos contaban con una larga ficha delictual

Los dos aprehendidos, de 38 y 42 años, mantenían un amplio prontuario policial y, durante el procedimiento, Carabineros también encontró herramientas que estarían vinculadas a la comisión de delitos.

Finalmente, ambos quedaron detenidos por el delito de robo frustrado de vehículo motorizado y fueron puestos a disposición de la justicia.