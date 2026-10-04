Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Siempre Juntos

Nacional

Ladrón de la bicicleta pone en alerta los vecinos de Miraflores: Roba luminarias y medidores de agua y gas

¿Qué pasó?

En el sector residencial de Miraflores Bajo, Viña del Mar, vecinos reportan una serie de robos perpetrados por un delincuente que se desplaza en bicicleta.

Este individuo ha sustraído luminarias solares instaladas para mejorar la seguridad, así como medidores de agua y gas, generando preocupación por los riesgos y costos asociados.

Ir a la siguiente nota

A pesar de contar con cámaras de seguridad y sistemas de iluminación, los residentes no han logrado detener estos actos delictivos y solicitan mayor presencia policial.

Las autoridades investigan el aumento de estos robos y evalúan medidas para proteger a la comunidad y evitar emergencias derivadas de la sustracción de medidores.

Lo más visto de Nacional

Mientras tanto, el sujeto se pasea en su bicicleta y muestra gran destreza para trepar y saltar para cometer sus fechorías.

Leer más de

Notas relacionadas