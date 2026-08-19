"Mi objetivo nunca estuvo en un peso determinado": Christell revela los cambios físicos que vivió durante su embarazo

19 ag. 2026 - 18:35 hrs.

A fines de julio, la cantante Christell anunció que dio a luz a su primer hijo, Valentino, fruto de su matrimonio con Roberto Parra. La cantante ha ido registrando desde su embarazo hasta su postparto.

Recientemente hizo una dinámica en la que sus seguidores de Instagram le dejaban preguntas y ella las respondía, y ahí abordó algunos aspectos de su vida sobre su físico, particularmente por su cirugía bariátrica y el embarazo.

¿Qué dijo Christell sobre su embarazo?

Primero, le preguntaron si sintió miedo cuando supo de su embarazo y si eso la haría retroceder en su cirugía bariátrica, a lo que ella respondió: "No, porque mi objetivo nunca estuvo en un peso determinado, sino en estar justamente en mejores condiciones para un buen embarazo".

También le preguntaron si tuvo miedo de quedar embarazada siendo una paciente de cirugía bariátrica, debido a eventuales problemas en la absorción de nutrientes.

Sin embargo, la artista de 28 años aseguró que no sintió miedo. "Me he cuidado conscientemente desde que me operé y, gracias a Dios, mis niveles de vitaminas están súper y mi bebé está creciendo acorde a como debe ser, al igual que su peso".

Sobre su estado físico postparto, Christell reveló que subió 15 kilos durante el embarazo y que actualmente ha perdido 10 kilos en solo tres semanas.

"Estoy comiendo lo más balanceado y rico posible y me sigo suplementando con mi multivitamínico. Ya al mes me haré exámenes y tendré control para ver cómo están mis niveles y si es necesario suplementarme aparte", dijo.

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