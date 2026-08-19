?Eso hacemos las actrices?: La respuesta de Tamara Acosta a críticas a su cambio de look

19 ag. 2026 - 04:41 hrs.

El cambio fue inmediato y llamó la atención de sus seguidores. Tamara Acosta dejó atrás su habitual cabello oscuro y rizado para lucir un intenso rubio, una transformación que realizó para interpretar a un nuevo personaje en la película "La Puta Vida".

La actriz mostró parte de este proceso a través de Instagram, donde publicó un reel con registros de las jornadas de grabación que actualmente se realizan en Mejillones, en la región de Antofagasta. Las imágenes no tardaron en generar comentarios sobre su nueva apariencia.

Aunque varios seguidores destacaron el compromiso de la intérprete con su trabajo, otros no quedaron convencidos con el resultado. Una usuaria cuestionó directamente el cambio y escribió: “¿Rubia? Nooo, pésimo”.

La respuesta de Tamara Acosta

Acosta decidió responderle y explicó que la transformación no responde a las características del papel que está interpretando.

“Es un personaje, eso hacemos las actrices: cambiar”, señaló la actriz.

Pero el rubio platinado no fue el único aspecto que generó comentarios. Parte de sus seguidores también comenzó a opinar sobre el contenido de la película y a intentar interpretar de qué trataría la producción.

Uno de los usuarios le preguntó: “¿Otra película del ’73, o me equivoco?”. La respuesta de Acosta fue breve: “Te equivocas”.

La defensa al trabajo detrás de la producción

Las interacciones continuaron con otra crítica, esta vez dirigida al cine chileno y al hecho de que el equipo se trasladara hasta el norte del país para realizar el rodaje.

“Viajar tan lejos... cuando las películas chilenas son una m...”, escribió un usuario.

La actriz tampoco dejó pasar ese comentario y respondió destacando el trabajo que existe detrás de una producción cinematográfica: “No sabes todo el trabajo que hay detrás”.

La película "La Puta Vida", dirigida por Sebastián Araya Serrano, se encuentra actualmente en proceso de grabación en Mejillones.

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