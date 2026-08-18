"La vida es un momento": Nelson Tapia reaparece con moretones en su rostro tras accidente que protagonizó

18 ag. 2026 - 19:12 hrs.

El pasado viernes 7 de agosto, el exarquero de la Selección Chilena, Nelson Tapia, protagonizó un grave accidente de tránsito al volcar su vehículo en plena Ruta 5 Sur en la región del Maule.

Accidente en estado de ebriedad

Cabe recordar que el accidente ocurrió a la altura del km 332 de la mencionada ruta, en donde el exfutbolista perdió el control de su automóvil y terminó volcando a unos 50 metros de la calzada.

Tras los hechos, Tapia fue sometido a un alcotest que arrojó 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que corresponde al estado de ebriedad.

Si bien el mundialista de Francia 98 quedó en libertad por instrucción del Ministerio Público, igualmente arriesga penas como multas, suspensión de su licencia de conducir y hasta cárcel.

Nelson Tapia reaparece tras accidente

En los más de 10 días desde su accidente, Tapia no se ha referido públicamente a la situación; sin embargo, reapareció públicamente al subir durante las últimas horas una fotografía en su cuenta de Instagram.

A través de una historia que acompañó con la canción "La vida es un momento" de Ander y Camus, el exarquero se dejó ver con unos notorios moretones en su rostro.

Al momento de protagonizar el accidente, Tapia era el DT de Imperial Unido en la Tercera División A, cargo al que renunció el sábado 8 de agosto por "motivos personales".

Todo sobre Famosos chilenos