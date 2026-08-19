Savka Pollak reveló cómo se enteró que su pareja la engañaba: "Yo no sabía qué hacer con mi corazón"

19 ag. 2026 - 12:41 hrs.

Una dura experiencia amorosa recordó Savka Pollak en una reciente entrevista. La periodista descubrió que el hombre con quien mantenía una relación seguía junto a su supuesta exmujer.

La presentadora de televisión recordó el episodio en el podcast Caudal, en donde habló de cómo llegó a enterarse de la verdad y de la reacción que tuvo tras conocerla.

"No estaban separados"

"Él me contó que estaba separado y que compartía casa con su ex, por un tema económico y de la hija... y no era verdad, estaba con la mamá, no estaban separados", comenzó señalando.

La verdad terminó llegando por una vía inesperada. "Me llamó una persona del lado de allá para preguntarme. Ahí me dijeron que estaba casado", contó la exfigura televisiva.

Después de recibir esa información, Pollak decidió contactarlo directamente. Según su relato, la respuesta que recibió fue breve y terminó de forma abrupta.

"Yo llamé de vuelta (a él) y me dijeron: 'perdón, soy súper malo'. Y me bloqueó después”, recordó sobre aquel momento.

"Ni para una novela se me habría ocurrido"

“Yo no sabía qué hacer con mi corazón, fue una escena (...) desgarradora para mí. No me lo esperaba para nada", lamentó, agregando que pasó semanas en estado de shock.

"No me lo esperaba, ni para una novela se me habría ocurrido. No era una relación que yo estaba buscando, pero nos encontramos en un espacio de intelectualidad, de escritura, así que estaba todo para que las cosas pasaran", expresó Savka.

Finalmente, aclaró que, pese al dolor, logró evitar una reacción mayor: "Cuando estaba muy enojada, quería incendiarlo todo, tenía ganas de llamar y contar, pero me contuve".