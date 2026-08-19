Brechas sísmicas: Centro Sismológico Nacional da a conocer las zonas de Chile donde se espera la ocurrencia de grandes terremotos

19 ag. 2026 - 17:47 hrs.

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo y su historia permite identificar zonas donde la energía tectónica se ha acumulado durante largos periodos. El Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile explica que estos sectores son conocidos como "brechas" o "lagunas" sísmicas.

El concepto cobra especial relevancia considerando que, de acuerdo con el análisis de la sismicidad histórica, en Chile ocurre en promedio un terremoto de magnitud cercana a 8 o superior cada 12 años, aproximadamente. Esto, según el CSN, evidencia el carácter altamente activo del contacto entre las placas de Nazca y Sudamérica.

Sin embargo, este promedio no permite predecir cuándo ocurrirá el próximo terremoto. El propio organismo recalca que los terremotos no se pueden predecir de ninguna manera.

Los detalles de las brechas sísmicas

Una brecha sísmica es un segmento de una falla activa donde no se ha producido un gran deslizamiento o liberación de energía durante un tiempo inusualmente largo, considerando el comportamiento histórico de esa zona.

Las placas tectónicas continúan desplazándose constantemente. Por eso, la ausencia prolongada de grandes terremotos no significa que haya desaparecido el peligro. Por el contrario, implica que puede continuar acumulándose energía en esos sectores.

Para identificar estas zonas, los especialistas combinan información de la sismología instrumental, los registros históricos y la paleosismología, disciplina que estudia terremotos ocurridos antes de la existencia de instrumentos modernos mediante evidencias geológicas, como alteraciones en capas de suelo, sedimentos y registros de tsunamis.

¿Cuáles son las principales brechas sísmicas de Chile?

Región de Copiapó: Más de 100 años desde el terremoto de 1922

En este segmento han transcurrido más de 100 años desde el último gran evento sísmico. Según el CSN, durante este periodo se ha acumulado un desplazamiento tectónico equivalente a 6,5 metros, cantidad de energía acumulada que sería suficiente para generar un sismo de magnitud de al menos Mw 8.0.

Ilo-Pisagua: Una zona con esfuerzo tectónico acumulado

Esta brecha se ubica en el extremo norte y considera el segmento comprendido entre Ilo, en Perú, y Pisagua, en Chile. El CSN indica que el área presenta una importante acumulación de esfuerzo tectónico y que no registra una ruptura completa desde fines del siglo XIX.

Sur de Iquique-Tocopilla: Una ventana sin mega-terremotos

El segmento entre el sur de Iquique y Tocopilla es contiguo a la zona del norte grande y mantiene una ventana temporal sin mega-terremotos que hayan liberado completamente el acoplamiento acumulado en el área.

De acuerdo con el CSN, se trata de otro sector identificado dentro del análisis de las zonas que presentan largos periodos sin una liberación masiva de energía.

Los Vilos-Pichilemu: más de 40 años desde el último gran terremoto

En la zona central se encuentra el segmento comprendido entre Los Vilos y Pichilemu. El CSN señala que han pasado más de 40 años desde el último gran terremoto de magnitud 8 (Mw) registrado en este sector, correspondiente al terremoto de 1985. A la vez, indica que esta región se está transformando lentamente en una brecha sísmica.

¿Una brecha sísmica puede predecir con exactitud un terremoto?

La respuesta concreta es no. La identificación de una brecha sísmica permite reconocer sectores donde existe una mayor probabilidad de que ocurran grandes terremotos en el corto y mediano plazo, pero no permite establecer una fecha para el próximo evento.

Además, el CSN advierte que un sismo de magnitud 7,5, capaz de producir daños severos, puede ocurrir prácticamente en cualquier momento y en cualquier punto del territorio nacional.

Por ello, el llamado del CSN apunta a la preparación. Mantener un kit de emergencia, conocer los espacios seguros y estar informado sobre las recomendaciones de las autoridades son medidas fundamentales frente a la amenaza sísmica.

En caso de encontrarse en la costa durante un sismo que impida mantener el equilibrio, el organismo recomienda evacuar preventivamente hacia las zonas seguras, debido a la posibilidad eventual de que ocurra un tsunami, y permanecer allí hasta recibir instrucciones de las autoridades.

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