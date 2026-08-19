Túnel Lo Ruiz alcanza 20% de avance y proyecta reducir en 25% la congestión del Nudo Quilicura

19 ag. 2026 - 18:20 hrs.

¿Qué pasó?

El biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, realizó la primera visita inspectiva a las obras del proyecto concesionado Túnel Lo Ruiz, iniciativa que busca mejorar la conectividad y descongestionar el tránsito en la capital, principalmente en el sector del Nudo Quilicura.

“Estas son obras de Estado que trascienden a los gobiernos y que tienen como objetivo mejorar la circulación vehicular, la calidad de vida de las personas y también tienen un alto impacto en el desarrollo económico y en la productividad. A mediados del año 2029 estas obras estarán operativas para mejorar la conectividad del transporte particular, público y de carga dentro de nuestra ciudad”, informó el biministro Louis de Grange.

El secretario de Estado explicó que “se trata de una gran inversión de 450 millones de dólares, que son el resultado de la alianza público – privada, que además tienen un impacto en el empleo que es fundamental, con cerca de 1.100 trabajadores en la etapa de construcción”.

Actualmente, el proyecto registra un 20% de avance y contempla una inversión de 450 millones de dólares. De acuerdo con lo informado durante la visita, las obras consideran cerca de 1.100 trabajadores durante su etapa de construcción y se espera que estén operativas a mediados de 2029.

¿Cómo será el Túnel Lo Ruiz?

La iniciativa considera dos túneles de 1,4 kilómetros de extensión cada uno, que serán construidos bajo el Cerro Lo Ruiz y tendrán una conexión directa con las autopistas General Velásquez y Vespucio Norte.

En total, serán cerca de 3 kilómetros de túneles, correspondientes a dos estructuras unidireccionales, una en sentido oriente y otra en sentido poniente. Ambas contarán con altos estándares de seguridad y tecnología, además de una velocidad de diseño de 80 km/h. A la fecha, se han excavado 550 metros de túneles.

La concesión contempla en total 5,8 kilómetros, considerando las estructuras y sus respectivas conexiones.

ATON

De esta forma, cuando las obras estén operativas, se proyecta una reducción de 25% en la congestión vial del Nudo Quilicura, lo que permitiría un ahorro de hasta 20 minutos en los tiempos de desplazamiento.

Además, el proyecto busca mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante la incorporación de más de 10 mil hectáreas de áreas verdes, tres nuevos parques comunitarios y una nueva ciclovía de 3 kilómetros, entre otras obras.

Los nuevos parques contemplan canchas deportivas, sectores de picnic, juegos y paisajismo.