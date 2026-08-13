Cuatro empresas van por la licitación de la Ruta 57: Así quedará la carretera entre Santiago y Los Andes

13 ag. 2026 - 08:25 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio un paso clave en el proyecto de la Segunda Concesión de la Ruta 57 Santiago – Colina – Los Andes, luego de recibir cuatro ofertas para quedarse con la licitación. La iniciativa contempla una inversión superior a los 23 millones de UF (más de $975 mil millones) para modernizar por completo esta arteria vial estratégica que conecta la Región Metropolitana con la de Valparaíso y facilita el tránsito de carga hacia Argentina.

Las empresas que entraron en la competencia por el megaproyecto son las españolas Vías Chile S.A., Sacyr Concesiones Chile SpA, la asiática China Harbour Engineering Company Ltda. y el consorcio austriaco Strabag Infrastructure Chile SpA.

Las principales obras que incluye el proyecto

El plan abarca la intervención de más de 110 kilómetros de infraestructura vial distribuida a lo largo de siete comunas de las regiones Metropolitana y de Valparaíso: Huechuraba, Quilicura, Colina, Tiltil, Rinconada, Calle Larga y Los Andes. Entre las mejoras más destacadas se contempla la ampliación a terceras pistas en los primeros 24 kilómetros de la carretera para agilizar el flujo vehicular, así como la construcción de un nuevo paso paralelo al actual Túnel Chacabuco.

A esto se suman importantes intervenciones en materia de conectividad y logística, tales como la habilitación de un nuevo trazado de 9,3 kilómetros que unirá directamente la Ruta 57 con la Ruta 5 y una conexión de 4,6 kilómetros en el sector del Puerto Terrestre de Los Andes. Asimismo, el proyecto considera una fuerte inversión en integración urbana y seguridad vial mediante la instalación de pasarelas peatonales con paraderos, ciclovías, nuevos puentes, pantallas acústicas y el mejoramiento de calles de servicio para los vecinos de la zona.

El cronograma de licitación y los plazos de construcción

Tras la recepción de las ofertas técnicas, el proceso de licitación continuará su marcha oficial con la apertura de las propuestas económicas, fijada para el próximo 4 de septiembre de 2026, lo que permitirá avanzar hacia la adjudicación definitiva del proyecto durante el cuarto trimestre de este año.

De acuerdo con la planificación trazada por el Ministerio de Obras Públicas, el inicio de las nuevas obras de construcción está proyectado para el año 2031, mientras que la puesta en marcha del total de la ruta renovada se estima para 2035. En tanto, la actual concesión de la carretera mantendrá su contrato vigente hasta el 8 de enero de 2027.

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