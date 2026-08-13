Suspenden clases presenciales en Liceo Augusto D'Halmar por amenazas a alumno

13 ag. 2026 - 08:14 hrs.

¿Qué pasó?

La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa (CMDS) suspendió las clases presenciales en el Liceo Augusto D'Halmar, debido a una denuncia por amenazas contra un alumno que expresó su rechazo al paro que comenzó el lunes pasado.

En un comunicado, la CMDS informó que "ante situaciones que podrían afectar la integridad y seguridad de estudiantes y funcionarios, se ha determinado, como medida preventiva de las denuncias de público conocimiento, la suspensión de las clases presenciales a contar del jueves 13 de agosto".

Añadió que la medida se mantendrá "mientras se desarrollan los procedimientos investigativos correspondientes, de acuerdo con los protocolos y disposiciones del Ministerio de Educación". La fecha de reanudación de las clases presenciales será informada oportunamente.

La denuncia fue ingresada el lunes pasado a la Fiscalía Metropolitana Oriente por la madre del estudiante, quien mostró mensajes en redes sociales con amenazas de muerte contra el menor, además de información personal y fotografías.

Los alumnos del mejor liceo municipal del país, de acuerdo a los resultados de la última PAES, aprobaron el "paro de lápices" por el 89% en una votación para demandar soluciones a problemas de infraestructura, seguridad y funcionamiento del liceo.